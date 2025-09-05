LIVE Italia-Francia, Europei hockey pista 2025 in DIRETTA: semifinale da brividi contro i ‘cugini’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, semifinale degli Europei di hockey pista 2025. A Paredes (Portogallo) è tutto pronto per una semifinale da brividi in cui gli azzurri affronteranno i ‘cugini’ transalpini per un posto nella finale continentale.

L’Italia cerca la rivincita contro la Francia dopo la sconfitta nell’ultima giornata del gruppo A. Nella fase a gironi, utile per definire la griglia dei quarti di finale, gli azzurri hanno esordito con una strepitosa vittoria contro il Portogallo 3-2 prima di arrendersi alla Spagna 1-3 ed alla Francia 1-2 chiudendo al terzo posto. Nei quarti di finale la formazione italiana ha dominato la Svizzera, seconda classificata nel gruppo B, vincendo per 10-0 ed assicurandosi un posto tra le migliori 4 d’Europa.

Seconda posizione nel girone A per la Francia che oltre alla già vittoria contro l’Italia ha ottenuto anche un successo per 3-1 contro il Portogallo. Contro la Spagna i transalpini si sono imbattuti nell’unica sconfitta della loro fase a gironi perdendo per 2-1. Nei quarti di finale la formazione francese ha sconfitto per 6-0 la Germania, terza nel gruppo B.

L’incontro tra Italia e Francia, prima semifinale degli Europei 2025 di hockey su pista, è in programma per le 18.00 locali, le 19.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!