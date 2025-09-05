LIVE Italia-Montenegro, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: inizia l’avventura di Silvio Baldini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei under 21 2027 tra Italia e Montenegro. Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia il nuovo trainer Silvio Baldini farà il suo esordio ufficiale sulla panchina degli azzurrini in un incontro da non fallire contro i pari età della selezione balcanica.

Nella cittadina del Golfo dei Poeti il coriaceo CT parte con la missione di risollevare il calcio italiano contando finalmente e nuovamente su un nutrito gruppo di giovani. Nel possibile 11 titolare ci saranno alcune conferme e diverse novità rispetto alla recente edizione degli Europei under 21 in cui gli azzurrini si sono fermati ai quarti. Tra coloro che fanno parte della vecchia guardia spiccano Kayode, Ndour, Pisilli e Koleosho, mentre le principali novità sono rappresentate da Nava, Comuzzo Amatucci, Raimondo e Bartesaghi.

Il nuovo tecnico della nazionale under 21 a 24 ore dalla sfida si è detto estremamente fiducioso: “Questi giovani sono la parte migliore del nostro calcio, hanno voglia di capire. Per me sono tutti titolari, anche perchè nel calcio di oggi le partite si giocano in 16. La cosa più difficile sarà scegliere i 4 che andranno in tribuna”, ha commentato Baldini. Sugli avversari ha infine dichiarato: “Squadra molto fisica. Ci siamo preparati ad affrontare un 4-2-3-1, ma siamo pronti a fronteggiare anche uno schieramento diverso”.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’ITALIA

4-4-2: Nava; Kayode, Marianucci, Comuzzo, Palestra; Ndour, Amatucci, Pisilli, Lipani; Raimondo, Pafundi. Allenatore: Baldini.

La sfida della prima giornata delle qualificazioni agli Europei under 21 2027 tra Italia e Montenegro inizierà alle 18.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!