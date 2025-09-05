LIVE Alcaraz-Djokovic, US Open 2025 in DIRETTA: spagnolo favorito, ma il vecchio leone vuole stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima semifinale della parte bassa di tabellone degli US Open 2025 che mette insieme 29 Slam. Di fronte Novak DJOKOVIC e Carlos ALCARAZ!

Che partita amici! Dopo il quarto di finale degli Australian Open i due si ritrovano per giocare il secondo match della loro storia sul cemento e sulla distanza del 3 su 5. A Melbourne fu il 24 volte campione Major a imporsi, rimontando un set e vincendo per 4-6, 6-4, 6-4, 6-3. In quell’occasione il vecchio leone serbo dimostrò che la zampata può ancora darla eccome.

Djokovic si è issato ancora in semifinale in uno Slam, dopo averlo fatto sempre in questa stagione in cui, oltre al 100° titolo della carriera alzato a Ginevra, ha praticamente giocato solo sulla distanza lunga. Oggi ha l’occasione però di tornare in un ultimo atto, nello Slam che più di tutti lo ha segnato quando nel 2021 non riuscì a chiudere l’epico Grand Slam perdendo la finale da Daniil Medvedev. La notizia positiva per il serbo è che dall’altra parte della rete non c’è Jannik Sinner, che gli ha inflitto pesanti 3-0 sia a Parigi che a Londra.

Alcaraz ha raggiunto la 3^ semifinale agli US Open, ma dopo il titolo del 2022 non è più riuscito a tornare a giocare l’ultimo atto e oggi avrà sicuramente voglia di tornarci. Nel percorso d’avvicinamento ha concesso le briciole, cosa che non sempre accade al campione di Murcia. Oggi però dovrà alzare l’asticella perché Djokovic ha dimostrato che, anche in età sportivamente avanzata, riesce comunque a mettere in difficoltà i dominatori attuali, quantomeno nella persona di Carlos.

Precedenti 5-3 per l’intramontabile serbo. Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’epica semifinale degli US Open tra Novak DJOKOVIC e Carlos ALCARAZ. Si gioca alle ore 21! Non potete mancare!