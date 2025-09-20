Quando gioca Sinner la prima partita a Pechino? Programma, possibile alternativa, tv, streaming

L’attesa per rivedere Jannik Sinner in campo sta per terminare: da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre si disputerà il tabellone principale dei China Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in programma a Pechino, in Cina.

Jannik Sinner, numero 2 del mondo, sarà la testa di serie numero 1: l’azzurro, finalista lo scorso anno, perse nell’ultimo atto contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale però non difenderà il titolo, avendo scelto di giocare negli stessi giorni l’ATP 500 di Tokyo.

Il tabellone di Pechino sarà a 32 giocatori ed il primo turno sarà suddiviso in due giornate, tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, così come gli ottavi di finale, spalmati tra sabato 27 e domenica 28. I quarti di finale sono previsti lunedì 29, mentre le semifinali martedì 30, infine l’ultimo atto si terrà mercoledì 1° ottobre.

Tutti i match di Sinner nell’ATP 500 di Pechino saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ATP 500 PECHINO 2025

Primo turno: giovedì 25 e venerdì 26 settembre.

Ottavi di finale: sabato 27 e domenica 28 settembre.

Quarti di finale: lunedì 29 settembre.

Semifinali: martedì 30 settembre.

Finale: mercoledì 1° ottobre.

PROGRAMMA ATP 500 PECHINO 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.