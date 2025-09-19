Quando gioca Jannik Sinner a Pechino? Attenzione: date fissate a metà tra due diverse settimane

Da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre si disputeranno i China Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in programma a Pechino, in Cina: Jannik Sinner, finalista lo scorso anno, sarà il numero 1 del seeding, dato che lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, non difenderà il titolo e giocherà a Tokyo.

Trattandosi di un tabellone a 32 giocatori è verosimile che il primo turno sia suddiviso in due giornate, tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, così come gli ottavi di finale, spalmati tra sabato 27 e domenica 28. I quarti di finale sono previsti lunedì 29, mentre le semifinali martedì 30, infine l’ultimo atto si terrà mercoledì 1° ottobre.

Oltre a Jannik Sinner, saranno della partita in Cina in casa Italia anche gli azzurri Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego: il toscano sarà la testa di serie numero 4 del tabellone e potrà incontrare Sinner soltanto in semifinale, mentre gli altri potranno incrociarlo sin dal primo turno.

CALENDARIO TORNEO ATP 500 PECHINO 2025

Primo turno: giovedì 25 e venerdì 26 settembre.

Ottavi di finale: sabato 27 e domenica 28 settembre.

Quarti di finale: lunedì 29 settembre.

Semifinali: martedì 30 settembre.

Finale: mercoledì 1° ottobre.