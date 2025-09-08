Softball: Italia, pomeriggio amaro a Praga. La Spagna sorprende le azzurre agli Europei

Arriva la prima sconfitta per l’Italia agli Europei di softball 2025, molto prima di quanto a volte accaduto in virtù della nuova formula. La Spagna batte le azzurre per 3-5 in quel di Praga e le obbliga a non sbagliare più nulla fin da domani, partendo dalle sfide delle 10:00 con Israele (al primo posto nel gironcino A) e delle 19:30 con le padrone di casa della Cechia. In sostanza, c’è da sudare e non poco per la difesa del titolo.

Il primo attacco è già un problema per l’Italia, che commette qualche errore di troppo in fase difensiva; ne approfittano le due Caicoya. Una, Maria, arriva in terza base, l’altra, Carmen, batte la valida che le consente di siglare lo 0-1 iberico. Subito le azzurre provano a reagire, e dietro a Dayton in terza si riescono a riempire le basi, ma gli out sono già due e Carmen Caicoya elimina Di Pancrazio.

Nella terza ripresa ricominciano i guai per l’Italia, culminanti in un doppio di Carmen Caicoya che vale i due punti di Pison e Modrego, il conseguente 0-3 iberico e il cambio al lancio con Lacatena che entra per Bigatton riuscendo a evitare altre perdite alle tricolori. Nel quarto inning, finalmente, si sbloccano le azzurre: Barbara e Longhi trovano due singoli mentre Carmen Caicoya viene sostituita da Ramirez, Gasparotto con un ulteriore singolo riempie le basi e poi, con un doppio, Rotondo porta a casa due punti che rendono la distanza minore: 2-3. Si sfiora anche il pari, ma Gasparotto viene eliminata un attimo prima di realizzarlo e su un’altra situazione di basi piene Vigna non trova la valida.

Nel quinto inning la Spagna riesce però a riprendersi, e lo fa in un sol colpo: il fuoricampo a destra di Ledezma che vale il 2-4. Pronta e immediata la risposta di Piancastelli, che risponde con uno dei suoi home run, di quelli che l’hanno resa famosa: 3-4. Finisce la partita di Ramirez, al suo posto c’è Alonso, ma più in là di Gasparotto e Di Pancrazio in prima e seconda non si va. La sesta ripresa vede solo Verni entrare da closer per Lacatena.

Nel settimo inning per Verni le cose si fanno complicate: basi su ball per Maria Caicoya e Alonso, bunt di sacrificio di Blesa, Modrego con il singolo e si riempiono le basi. Ledezma riesce nella volata di sacrificio per il 3-5 di Maria Caicoya. Si riesce a chiudere l’attacco iberico, poi un errore proprio delle spagnole porta Piancastelli in prima base. Arriva però l’eliminazione in seconda, che poi è il secondo out dopo quello di Barbara. Esce di scena anche Longhi, vince la Spagna.