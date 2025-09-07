Softball
Softball: tutto facile per l’Italia al debutto. Le azzurre liquidano la Germania in quattro inning
Non poteva partire meglio il cammino della Nazionale italiana di softball, da oggi impegnata in quel di Praga (Repubblica Cwca) per i Campionati Europei 2025. In occasione della prima giornata di competizioni infatti le azzurre si sono imposte largamente contro la Germania, passando in soli quattro inning con il punteggio finale di 11-0.
Tutto facile per le ragazze seguite da coach Montvidas, brave a sbloccare subito l’attacco già nel primo inning, complice un fuoricampo da due punti timbrato da Piancastelli. Dopo due turni terminati con un nulla di fatto, la compagine tricolore indirizza in modo inequivocabile il match, mettendo a referto ben nove sigilli.
Ad aprire le danze ci pensa un hit by pitch di Vigna, preludio di una base su ball di Rotondo e di un doppio a destra di Dayton che porta in dote tre sigilli. A chiudere la pratica ci penserà ancora Piancastelli, la quale mette in ghiaccio l’incontro con un altro fuoricampo, stavolta da tre punti, per l’11-0 finale.
Domani, lunedì 8 settembre, l’Italia affronterà la Spagna per la seconda partita di questa prima fase. L’orario di inizio è fissato per le 13:00.