Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Softball

Softball: tutte le big vincono nel primo giorno degli Europei 2025

Pubblicato

4 minuti fa

il

Per approfondire:
Gran Bretagna Softball
Gran Bretagna Softball/ WSBC

Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di Praga, capitale della Cechia che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2025 di softball. Tante emozioni in questo day-1, impreziosito come sappiamo dalla vittoria dell’Italia, capace di rifilare un passivo di 11-0 alla Germania.

Nello stesso mini raggruppamento della compagine tricolore, denominato X, la Repubblica Ceca ha battuto la Spagna per 6-1, mentre in quello A Israele ha battuto la Croazia con un roboante 20-1. Nel gruppo B bene invece l’Ucraina, che si è liberata della Slovacchia per 2-6. Tutto facile per il Belgio che, nel girone C, ha passeggiato in soli due inning con la Finlandia per 0-20. 

Nel raggruppamento D vittoria poi dell’Austria ai danni della Svezia (3-6) e della Lituania contro la Turchia (0-7). Nel gruppo Y infine importante citare il successo della Gran Bretagna sulla Francia (5-2) oltre che dell’Olanda sulla Grecia (0-9). Di seguito le classifiche dei rispettivi gironi.

EUROPEI SOFTBALL 2025: LE CLASSIFICHE DOPO LA PRIMA GIORNATA

Group A

# Team W L T PCT GB
1

ISR
Israel

 2 0 0 1.000 0
2

CRO
Croatia

 0 1 0 .000 1.5
2

POL
Poland

 0 1 0 .000 1.5

Group B

# Team W L T PCT GB
1

UKR
Ukraine

 2 0 0 1.000 0
2

DEN
Denmark

 0 1 0 .000 1.5
2

SVK
Slovakia

 0 1 0 .000 1.5

Group C

# Team W L T PCT GB
1

BEL
Belgium

 1 0 0 1.000 0
1

SUI
Switzerland

 1 0 0 1.000 0
3

FIN
Finland

 0 2 0 .000 1.5

Group D

# Team W L T PCT GB
1

AUT
Austria

 2 0 0 1.000 0
2

LTU
Lithuania

 1 1 0 .500 1
2

SWE
Sweden

 1 1 0 .500 1
4

TUR
Türkiye

 0 2 0 .000 2

Group X

# Team W L T PCT GB
1

CZE
Czechia

 1 0 0 1.000 0
1

ITA
Italy

 1 0 0 1.000 0
3

ESP
Spain

 0 1 0 .000 1
3

GER
Germany

 0 1 0 .000 1

Group Y

# Team W L T PCT GB
1

GBR
Great Britain

 1 0 0 1.000 0
1

NED
Netherlands

 1 0 0 1.000 0
3

FRA
France

 0 1 0 .000 1
3

GRE
Greece

 0 1 0 .000 1
Argomenti correlati:
Pubblicità