Sinner-de Minaur oggi, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Tempo di semifinale per Jannik Sinner a Pechino. Il numero 2 del mondo cercherà l’undicesima vittoria in altrettanti confronti diretti contro Alex de Minaur. L’australiano, dal canto suo, sta rincorrendo le ATP Finals: nella corsa per Torino è all’interno di una lotta decisamente ampia.

Per Sinner è ricerca di una terza finale consecutiva nella capitale cinese, dopo la vittoria su Medvedev del 2023 e la sconfitta contro Alcaraz del 2024. Il suo avversario è appena alla seconda partecipazione da queste parti, e proprio da Medvedev perse nel 2023 a livello di secondo turno dopo un’autentica battaglia d’esordio contro una delle ultime belle versioni di Andy Murray. Pomeriggio cinese e mattina italiana, comunque, da tenere d’occhio con questo che comunque promette di essere un match da tenere d’occhio con attenzione.

Il match tra Jannik Sinner e Alex de Minaur sarà il secondo sul Capital Group Diamond Stadium, e non prima delle ore 8:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-DE MINAUR, ATP PECHINO 2025 OGGI

Martedì 30 settembre

Capital Group Diamond Stadium

Ore 5:00 Bencic (SUI) [15]-Gauff (USA) [2] – Ottavi WTA 1000

NP Ore 8:00 Sinner (ITA) [1]-de Minaur (AUS) [3] – Semifinale ATP 500 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203)

NP Ore 11:00 Tien (USA)-Medvedev [8] – Semifinale ATP 500

NP 13:00 Muchova (CZE) [13]-Anisimova (USA) [3] – Ottavi WTA 1000

A seguire Paolini (ITA) [6]-Bouzkova (CZE) – Ottavi WTA 1000

PROGRAMMA SINNER-MAROZSAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport