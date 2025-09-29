Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz

È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 1° al 12 ottobre. Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento per provare a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e cercare di onorare una delle cambiali più pesanti in questo finale di stagione, un nuovo capitolo della rivalità con lo spagnolo Carlos Alcaraz si potrebbe materializzare in finale, dove eventualmente i due grandi avversari si incrocerebbero dopo l’atto conclusivo degli US Open.

Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra il tedesco Daniel Altmaier e un qualificato. L’asticella si potrebbe alzare in vista del terzo turno, dove dall’altra parte della rete ci potrebbero essere o l’olandese Tallon Griekspoor o lo statunitense Jenson Brooksby (debutterà con un qualificato). Ottavo di finale potenzialmente molto temibile, visto che il kazako Alexander Bublik e il ceco Tomas Machac sono sempre ossi molto duri (sulla strada di Machac potrebbe esserci Mattia Bellucci, se dovesse superare Walton al primo turno).

Il cammino di Sinner si farà durissimo in vista dei quarti di finale, visto che potrebbe incrociare o lo statunitense Taylor Fritz o il danese Holger Rune, salvo sorprese dai francesi Giovanni Mpetshi Perricard e Ugo Humbert. Possibile la semifinale con il serbo Novak Djokovic, sconfitto lo scorso anno in finale. Il balcanico potrebbe trovare sulla sua strada Lorenzo Sonego, se il piemontese dovesse riuscire a battere lo statunitense Frances Tiafoe e un qualificato, e anche Flavio Cobolli, se al terzo turno regolasse il russo Andrey Rublev (bye al primo per l’italiano e poi uno tra lo spagnolo Jaume Munar e l’ungherese Martos Fucsovics), oltre al norvegese Casper Ruud o allo statunitense Ben Shelton (ammesso che scenda effettivamente in campo, visti i problemi fisici).

Carlos Alcaraz incrocerà al secondo turno il vincente del confronto tra lo statunitense Learner Tien e il serbo Miomir Kecmanovic, per poi meritarsi con buona probabilità il britannico Cameron Norrie (favorito contro Arthur Cazaux o Pedro Martinez). In un potenziale ottavo di finale potrebbe vedersela con il russo Daniil Medvedev, che attende il padrone Yibing Wu o un qualificato prima dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina o di Matteo Arnaldi (esordio con un qualificato).

Quarto di finale tutt’altro che impossibile per il numero 1 del mondo, visto che le teste di serie con cui è in collisione sono l’australiano Alex de Minaur, lo statunitense Brandon Nakashima, il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Karen Khachanov. In un’eventuale semifinale potrebbe trovarsi di fronte il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) o anche Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding.

Il toscano esordirà direttamente al secondo turno contro l’argentino Francisco Comesana o un qualificato, al terzo turno potrebbe esserci un derby con Luciano Darderi (atteso dal vincente di Bu-Cerundolo) prima di un potenziale ottavo di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime o il ceco Jakub Mensik (favorito nel loro spicchio). Il quarto dell’azzurro potrebbe essere appunto contro Zverev, che dalla sua parte ha come ostacoli principali Alex Michelsen, Denis Shapovalov e Jiri Lehecka.

Matteo Berrettini affronterà il francese Adrian Mannarino per meritarsi poi l’argentino Francisco Cerundolo e sognare la rivincita con Casper Ruud al terzo turno. Di seguito il tabellone completo del Masters 1000 di Shanghai.

TABELLONE MASTERS 1000 SHANGHAI

Carlos Alcaraz BYE

Learner Tien vs Miomir Kecmanovic

Arthur Cazaux vs Pedro Martinez

Cameron Norrie BYE

Alejandro Davidovich Fokina BYE

Matteo Arnaldi vs Qualificato

Yibing Wu vs Qualificato

Daniil Medvedev BYE

Karen Khachanov BYE

Aleksandar Kovacevic vs Juncheng Shang

Botic van de Zandschulp vs Nuno Borges

Stefanos Tsitsipas BYE

Brandon Nakashima BYE

Kamil Majchrzak vs Ethan Quinn

Camilo Ugo Carabelli vs Terence Atmane

Alex de Minaur BYE

—

Alexander Zverev BYE

Mariano Navone vs Qualificato

Arthur Rinderknech vs Hamad Medjedovic

Alex Michelsen BYE

Denis Shapovalov BYE

Damir Dzumhur vs Christopher O’Connell

Quentin Halys vs Qualificato

Jiri Lehecka BYE

Felix Auger-Aliassime BYE

Marcos Giron vs Qualificato

Yi Zhou vs Jesper de Jong

Jakub Mensik BYE

Luciano Darderi BYE

Yunchaokete Bu vs Juan Manuel Cerundolo

Francisco Comesana vs Qualificato

Lorenzo Musetti BYE

——

Ben Shelton BYE

David Goffin vs Alexander Muller

Reilly Opelka vs Benjamin Bonzi

Gabriel Diallo BYE

Francisco Cerundolo BYE

Adrian Mannarino vs Matteo Berrettini

Sebastian Korda vs Zizou Bergs

Casper Ruud BYE

Andrey Rublev BYE

Alexander Shevchenko vs Qualificato

Jaume Munar vs Marton Fucsovics

Flavio Cobolli BYE

Frances Tiafoe BYE

Lorenzo Sonego vs Qualificato

Marin Cilic vs Corentin Moutet

Novak Djokovic BYE

—

Taylor Fritz BYE

Fabian Marozsan vs Stan Wawrinka

Sebastian Ofner vs Luca Nardi

Giovanni Mpetshi Perricard BYE

Ugo Humbert BYE

Jordan Thompson vs Qualificato

Zhizhen Zhang vs Sebastian Baez

Holger Rune BYE

Alexander Bublik BYE

Laslo Djere vs Qualificato

Adam Walton vs Mattia Bellucci

Tomas Machac BYE

Tallon Griekspoor BYE

Jenson Brooksby vs Qualificato

Daniel Altmaier vs Qualificato

Jannik Sinner BYE