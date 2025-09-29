Tennis
Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz
È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 1° al 12 ottobre. Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento per provare a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e cercare di onorare una delle cambiali più pesanti in questo finale di stagione, un nuovo capitolo della rivalità con lo spagnolo Carlos Alcaraz si potrebbe materializzare in finale, dove eventualmente i due grandi avversari si incrocerebbero dopo l’atto conclusivo degli US Open.
Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra il tedesco Daniel Altmaier e un qualificato. L’asticella si potrebbe alzare in vista del terzo turno, dove dall’altra parte della rete ci potrebbero essere o l’olandese Tallon Griekspoor o lo statunitense Jenson Brooksby (debutterà con un qualificato). Ottavo di finale potenzialmente molto temibile, visto che il kazako Alexander Bublik e il ceco Tomas Machac sono sempre ossi molto duri (sulla strada di Machac potrebbe esserci Mattia Bellucci, se dovesse superare Walton al primo turno).
Il cammino di Sinner si farà durissimo in vista dei quarti di finale, visto che potrebbe incrociare o lo statunitense Taylor Fritz o il danese Holger Rune, salvo sorprese dai francesi Giovanni Mpetshi Perricard e Ugo Humbert. Possibile la semifinale con il serbo Novak Djokovic, sconfitto lo scorso anno in finale. Il balcanico potrebbe trovare sulla sua strada Lorenzo Sonego, se il piemontese dovesse riuscire a battere lo statunitense Frances Tiafoe e un qualificato, e anche Flavio Cobolli, se al terzo turno regolasse il russo Andrey Rublev (bye al primo per l’italiano e poi uno tra lo spagnolo Jaume Munar e l’ungherese Martos Fucsovics), oltre al norvegese Casper Ruud o allo statunitense Ben Shelton (ammesso che scenda effettivamente in campo, visti i problemi fisici).
Carlos Alcaraz incrocerà al secondo turno il vincente del confronto tra lo statunitense Learner Tien e il serbo Miomir Kecmanovic, per poi meritarsi con buona probabilità il britannico Cameron Norrie (favorito contro Arthur Cazaux o Pedro Martinez). In un potenziale ottavo di finale potrebbe vedersela con il russo Daniil Medvedev, che attende il padrone Yibing Wu o un qualificato prima dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina o di Matteo Arnaldi (esordio con un qualificato).
Quarto di finale tutt’altro che impossibile per il numero 1 del mondo, visto che le teste di serie con cui è in collisione sono l’australiano Alex de Minaur, lo statunitense Brandon Nakashima, il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Karen Khachanov. In un’eventuale semifinale potrebbe trovarsi di fronte il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) o anche Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding.
Il toscano esordirà direttamente al secondo turno contro l’argentino Francisco Comesana o un qualificato, al terzo turno potrebbe esserci un derby con Luciano Darderi (atteso dal vincente di Bu-Cerundolo) prima di un potenziale ottavo di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime o il ceco Jakub Mensik (favorito nel loro spicchio). Il quarto dell’azzurro potrebbe essere appunto contro Zverev, che dalla sua parte ha come ostacoli principali Alex Michelsen, Denis Shapovalov e Jiri Lehecka.
Matteo Berrettini affronterà il francese Adrian Mannarino per meritarsi poi l’argentino Francisco Cerundolo e sognare la rivincita con Casper Ruud al terzo turno. Di seguito il tabellone completo del Masters 1000 di Shanghai.
TABELLONE MASTERS 1000 SHANGHAI
Carlos Alcaraz BYE
Learner Tien vs Miomir Kecmanovic
Arthur Cazaux vs Pedro Martinez
Cameron Norrie BYE
Alejandro Davidovich Fokina BYE
Matteo Arnaldi vs Qualificato
Yibing Wu vs Qualificato
Daniil Medvedev BYE
Karen Khachanov BYE
Aleksandar Kovacevic vs Juncheng Shang
Botic van de Zandschulp vs Nuno Borges
Stefanos Tsitsipas BYE
Brandon Nakashima BYE
Kamil Majchrzak vs Ethan Quinn
Camilo Ugo Carabelli vs Terence Atmane
Alex de Minaur BYE
—
Alexander Zverev BYE
Mariano Navone vs Qualificato
Arthur Rinderknech vs Hamad Medjedovic
Alex Michelsen BYE
Denis Shapovalov BYE
Damir Dzumhur vs Christopher O’Connell
Quentin Halys vs Qualificato
Jiri Lehecka BYE
Felix Auger-Aliassime BYE
Marcos Giron vs Qualificato
Yi Zhou vs Jesper de Jong
Jakub Mensik BYE
Luciano Darderi BYE
Yunchaokete Bu vs Juan Manuel Cerundolo
Francisco Comesana vs Qualificato
Lorenzo Musetti BYE
——
Ben Shelton BYE
David Goffin vs Alexander Muller
Reilly Opelka vs Benjamin Bonzi
Gabriel Diallo BYE
Francisco Cerundolo BYE
Adrian Mannarino vs Matteo Berrettini
Sebastian Korda vs Zizou Bergs
Casper Ruud BYE
Andrey Rublev BYE
Alexander Shevchenko vs Qualificato
Jaume Munar vs Marton Fucsovics
Flavio Cobolli BYE
Frances Tiafoe BYE
Lorenzo Sonego vs Qualificato
Marin Cilic vs Corentin Moutet
Novak Djokovic BYE
—
Taylor Fritz BYE
Fabian Marozsan vs Stan Wawrinka
Sebastian Ofner vs Luca Nardi
Giovanni Mpetshi Perricard BYE
Ugo Humbert BYE
Jordan Thompson vs Qualificato
Zhizhen Zhang vs Sebastian Baez
Holger Rune BYE
Alexander Bublik BYE
Laslo Djere vs Qualificato
Adam Walton vs Mattia Bellucci
Tomas Machac BYE
Tallon Griekspoor BYE
Jenson Brooksby vs Qualificato
Daniel Altmaier vs Qualificato
Jannik Sinner BYE