ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev

Il torneo ATP 500 di Pechino torna in campo per le semifinali. Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per provare a qualificarsi per l’ultimo atto, voglioso di continuare il percorso di crescita che deve aiutarlo ad ampliare ulteriormente il suo bagaglio tecnico e di proseguire la rincorsa al numero uno del ranking. Sulla strada dell’azzurro ci sarà Alex de Minaur, nella parte bassa del tabellone si affronteranno invece l’americano Learner Tien e il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero otto.

Nel primo incontro di giornata il numero 2 del mondo, che ad eccezione di Halle ha sempre raggiunto la finale nei tornei fin qui disputati, ritrova uno degli avversari con cui riesce quasi sempre ad esprimere il meglio del proprio tennis. Il bilancio dei precedenti confronti diretti con l’australiano Alex de Minaur mette infatti a referto un più che eloquente 10-0.

È però doveroso ricordare che ogni partita rappresenta una storia a sé e l’italiano è impegnato in una importante fase di lavoro nella quale sta introducendo diverse novità nel proprio gioco con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il proprio rendimento e prepararsi al prossimo duello con Carlos Alcaraz.

Nei quarti di finale il giocatore oceanico ha usufruito del ritiro del ceco Jakub Mensik sul punteggio di 4-1 a proprio favore nel primo parziale. La seconda testa di serie ha invece regolato il talentuoso giocatore magiaro Fabian Marozsan, 6-1 7-5 il punteggio finale, al termine di un incontro nel quale ha dovuto lottare nel secondo set faticando sui propri turni di battuta.

Nel secondo match di giornata il talento statunitense Learner Tien scende in campo, senza alcun tipo di pressione legata alla conquista del risultato, contro il russo Daniil Medvedev. Il giovane americano, classe 2005, ha già raggiunto il suo miglior ranking, ma con il trascorrere del tempo è destinato a migliorare ulteriormente la propria posizione. Nei quarti di finale il giocatore a stelle e strisce ha sfruttato il ritiro di Lorenzo Musetti nelle prime battute del terzo set.

Medvedev ha superato, senza eccessivi patemi, Alexander Zverev, 6-3 6-3 lo score del confronto, e conquistato la quattordicesima affermazione nei confronti diretti con il tedesco. Il russo e l’americano si ritrovano faccia a faccia dopo l’incrocio del secondo turno degli Australian Open 2025, incontro vinto da Tien al quinto set.