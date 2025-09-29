I precedenti di Jannik Sinner a Shanghai. Due partecipazioni, c’è la vittoria del 2024

Jannik Sinner e Shanghai: un rapporto che si è evoluto solo recentemente, anche perché la cronologia del torneo e quella del numero 1 del mondo sono state un po’ particolari in termini di incrocio. Quando Jannik debuttava nel circuito maggiore, nel 2019, la sua classifica era troppo bassa per giocare in Cina. Nel 2020, 2021 e 2022 il torneo non si è giocato per le restrizioni da Covid-19.

Ed è per questa ragione che i precedenti di Sinner in questo evento si possono iniziare a tracciare solo dal 2023 in poi. Già numero 4 del ranking mondiale, nel 2023 arrivò all’interno di quello che sarebbe stato il periodo dell’esplosione. Sconfisse l’USA Marcos Giron e l’argentino Sebastian Baez, ma negli ottavi ci si mise di mezzo un aitante Ben Shelton: fu lui a eliminare l’italiaon al tie-break del terzo set, 2-6 6-3 7-6(5). Sembrava l’inizio della scalata del nativo di Atlanta, non è ancora stato del tutto così.

Nel 2024, invece, situazione ben diversa con approdo da numero 1 del mondo ormai ben consolidato, e per di più dopo un’altra finale a Pechino da ricordare, ma se nel 2023 l’aveva vinta con Medvedev, nel 2024 l’aveva persa con Alcaraz. Uno solo il set ceduto tra il giapponese Taro Daniel, l’argentino Tomas Martin Etcheverry (l’autore del “colpo”), di nuovo Shelton, ancora Medvedev e, in semifinale, il ceco Tomas Machac.

Toccò allora a Novak Djokovic sfidare Sinner in finale. Quello stesso Djokovic che, all’inizio, riusciva a tenere a bada l’italiano, ma la storia è cambiata dopo il tris d’incontri tra ATP Finals e Coppa Davis 2023 (soprattutto questa, con i tre match point girati che hanno forse cambiato tutta l’evoluzione del tennis). A Shanghai non ci fu storia: 7-6(4) 6-3 per Jannik senza mai cedere la battuta e con alcuni punti da spettacolo purissimo, compreso quello per guadagnare il break decisivo nel secondo set.