Sfuma (per ora) il sogno di Errani/Paolini di diventare n.1. I punti da difendere e il possibile attacco autunnale

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate in semifinale agli US Open 2025 di tennis: le azzurre hanno ceduto alla coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe, le quali in caso di vittoria in finale contro la ceca Kateřina Siniaková e la statunitense Taylor Townsend scavalcheranno le italiane nel ranking WTA.

Le campionesse olimpiche, dunque, oltre a dover abbandonare la vetta nella Race WTA in favore di Siniaková e Townsend, dovranno mettere anche da parte le velleità di primato nel ranking classico sulle 52 settimane, anzi rischiano di perdere una posizione rispetto ad inizio torneo: le azzurre erano quarte nell’ultimo aggiornamento, ed avendo scavalcato la lettone Jeļena Ostapenko sono diventate virtualmente terze.

Con altri 700 punti a disposizione, inoltre, se le azzurre da una parte con una vittoria di Siniaková e Townsend resterebbero terze nel ranking, dall’altro vedrebbero scappar via proprio la ceca e la statunitense: la nordamericana vanta già 1265 punti di vantaggio sulle italiane, e si porterebbe a 1965, discorso simile per l’europea, che vanta 140 punti in meno della compagna in graduatoria.

Inoltre va ricordato come a ridosso tra i mesi di settembre ed ottobre ci sarà la vittoria nel WTA 1000 di Pechino da difendere per le azzurre, che si allontaneranno ulteriormente dalle avversarie nella classifica live, dato che lo scorso anno nel medesimo torneo Siniaková e Townsend uscirono all’esordio e Dabrowski e Routliffe furono eliminate al secondo turno. Assalto al primato in graduatoria, dunque, rimandato.