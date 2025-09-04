A che ora le semifinali femminili, US Open 2025: programma Sabalenka-Pegula e Anisimova-Osaka, tv, streaming

Definito il quadro delle qualificate alle semifinali del singolare femminile degli US Open 2025. Sul cemento di Flushing Meadows, a New York, ci si giocherà tutto a partire dalle 01.00 italiane di venerdì 5 settembre. A dare il via alle danze sul campo dell’Arthur Ashe Stadium sarà la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka.

La bielorussa vuole confermare il titolo dell’anno scorso, in una stagione in cui nelle due finali Slam non è mai riuscita a imporsi, ricordando i ko a Melbourne e a Parigi. Vedremo se nella Grande Mela le cose andranno diversamente o se per la nativa di Minsk quest’annata sarà senza Major. La sfida del penultimo atto sarà contro la padrona di casa Jessica Pegula, nel remake della finale dell’anno scorso. Pegula cercherà di sovvertire il pronostico, ma dovrà essere autrice di una super prestazione e nello stesso tempo sperare che Sabalenka non sia in una grande giornata.

Nell’altra semifinale, ci sarà l’incrocio tra la giapponese Naomi Osaka e la statunitense Amanda Anisimova. La nipponica, vincitrice nel 2018 e nel 2020 di questo torneo, sta cercando di rimettere insieme i pezzi del puzzle dopo essere stata il riferimento del tennis mondiale al femminile. Dall’altra parte della rete ci sarà una giocatrice che, per motivi diversi, sta anche lei provando a riprendere il proprio percorso, dopo averlo interrotto bruscamente per problemi personali. Vendicata la sconfitta in finale a Wimbledon contro la polacca Iga Swiatek, si andrà a caccia del titolo in questo caso.

Le semifinali femminili degli US Open 2025 di tennis andranno in scena a partire dalle 01.00 italiane (19.00 locali di giovedì 4 settembre) di venerdì 5 settembre. La copertura televisiva sarà garantita in simulcast da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

SEMIFINALI FEMMINILI US OPEN 2025

Venerdì 5 settembre (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Inizio alle 01.00 italiane

Aryna Sabalenka [1] vs Jessica Pegula USA [4]

A seguire

Naomi Osaka JPN [23] vs Amanda Anisimova USA [8]

PROGRAMMA SEMIFINALI FEMMINILI US OPEN 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix