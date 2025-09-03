TennisUS Open
Jasmine Paolini chiude gli US Open tra le prime 10 del mondo. Sarà volata per le WTA Finals
In questa edizione degli US Open di tennis l’azzurra Jasmine Paolini è stata eliminata al terzo turno del tabellone di singolare femminile e per questo motivo l’azzurra non è riuscita ad eguagliare il risultato dello scorso anno, quando raggiunse gli ottavi, ed ha perso dunque 110 punti, scendendo da 4116 a 4006.
Nonostante ciò l’azzurra, al momento, difende l’ottava posizione in classifica: Paolini ha scavalcato la cinese Zheng Qinwen, assente agli US Open e scesa così a quota 4003 punti, ma è stata a sua volta superata dalla statunitense Jessica Pegula.
Fino al termine del torneo, però, l’azzurra rischia di scivolare indietro di un’altra posizione: l’altra tennista che può ancora superare Paolini è la ceca Karolina Muchova, la quale vincendo il torneo salirebbe a 4058: Paolini nella peggiore delle ipotesi sarà nona lunedì 8 settembre.
L’azzurra occupa il nono posto anche nella Race WTA ed al momento sarebbe la prima riserva alle Finals di fine stagione: Paolini accusa un ritardo di 225 punti dall’ottava classificata, la kazaka Elena Rybakina, mentre si sale oltre i 500 punti rispetto alle altre tenniste che al momento sarebbero qualificate all’ultimo torneo stagionale.