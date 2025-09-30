Serie A1 pallanuoto femminile, al via la stagione 2025/26. Chi ferma la corsa dell’Ekipé Orizzonte?

Si riparte da una domanda che negli ultimi anni non ha mai trovato soluzione: chi riuscirà a fermare la corsa dell’Ekipé Orizzonte? Prende il via sabato 4 ottobre con i match valevoli per la prima giornata del girone di andata il campionato di serie A1 femminile, stagione 2025-26.

Così come per i colleghi maschi, si tratta certamente di un’annata particolare per diversi motivi. Entrano in vigore le nuove regole sperimentate nelle competizioni internazionali e definitivamente adottate nell’ultima rassegna iridata. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà alla battuta dei tiri di rigore per stabilire chi si aggiudicherà l’incontro con l’assegnazione di due punti alla vincitrice e di uno alla squadra sconfitta. Il torneo osserverà una lunga pausa all’inizio del nuovo anno per consentire al Setterosa di partecipare alla rassegna continentale in programma tra fine gennaio ed inizio febbraio a Funchal, in Portogallo.

Il club siciliano, vincitore delle ultime sei edizioni del torneo, non è però rimasto a guardare e ha condotto un mercato imponente con sei operazioni di assoluta qualità che elevano ulteriormente il livello dell’organico e consentono di accorciare, almeno in parte, il gap dai top club europei nel tentativo di continuare a coltivare quel sogno chiamato Champions League.

Martina Miceli conta su un roster che ha innalzato ulteriormente il suo livello qualitativo con gli innesti di Sevenich, Jackovich, Meggiato, Cassarà, Sbruzzi e il grande ritorno di Claudia Marletta. Le siciliane avranno sicuramente bisogno del tempo necessario ad inserire le nuove arrivate in organico e a rodare gli automatismi di gioco, ma sembra abbastanza scontato accreditarle come principali favorite per il successo finale.

Proveranno a frenare la corsa delle etnee verso il settimo tricolore consecutivo un lotto di agguerrite concorrenti. Non lascia, ma raddoppia la Sis Roma. Esigenze di natura diversa costringono le capitoline ad operare più di un cambio nella composizione della rosa, Marco Capanna e la dirigenza hanno però trovato le soluzioni necessarie ad allestire un roster più che competitivo per ben figurare su tutti i fronti: l’australiana Hearn e l’olandese Schaap sono, senza dubbio, le giocatrici in grado di spostare in avanti il rendimento di una squadra che ha già mostrato automatismi collaudati.

Un mercato da assoluta protagonista, che ha ulteriormente innalzato il livello della rosa con acquisti in grado di garantire un significativo balzo in avanti in termini di qualità, esperienza e leadership, pone il Rapallo Pallanuoto come autorevole candidata nella lotta per il titolo. Le liguri hanno riportato in Italia Sofia Giustini, potenziato la difesa con Jelena Vukovic e rafforzato il lato cattivo con l’acquisto della canadese Verika Bakoc. Il passaggio alla fase a gironi della Champions rappresenta un’occasione preziosa di crescita per le diverse giocatrici giovani inserite nel roster allenato da Luca Antonucci.

Partono, forse, un gradino dietro l’Antenore Plebiscito Padova e la Pallanuoto Trieste. La truppa allenata da Stefano Posterivo ha firmato uno splendido colpo con l’arrivo del forte difensore statunitense Amanda Price e ha scelto di puntare sul talento emergente di Malika Bovo e Elisa Monterubbianesi. La vera forza però del collettivo patavino è quella di un gruppo dalla consolidata identità nel quale diversi prospetti di sicuro interesse sono chiamati alla definitiva consacrazione. In casa giuliana inizia un nuovo progetto tecnico con una squadra radicalmente rivisitata rispetto all’annata precedente. Il preliminare di Champions ha offerto buone indicazioni a Paolo Zizza che avrà però bisogno di tempo per riuscire a mettere a punto la sua nuova creatura.

Si pone come autorevole candidata alla conquista di un posto in zona playoff il Cosenza Pallanuoto. Il club calabrese ha riportato a casa il centroboa Giusy Citino e ha ulteriormente potenziato l’organico con acquisti di spessore come Roberta Santapaola e l’ex Brizz Mejier per una rosa che può consentire al nuovo tecnico Gaetano Occhione di poter avere tutte le carte in regola per inserirsi alle spalle del treno delle prime.

Lo storico debutto in Europa porterà sicuramente via preziose energie dal punto di vista mentale e fisico. L’AGN Energia Bogliasco 1951 non vuole però farsi trovare impreparato e, sotto la guida del guru Mario Sinatra, proverà a farsi onore con una rosa rinforzata dagli arrivi della marcatrice neozelandese Kaitlin Amy Howarth, di Vittoria Santoro (per lei si tratta di un ritorno in Liguria) e dell’ex Orizzonte Erica Hardy.

Sembrano invece candidate al ruolo di formazioni impegnate nella lotta per la salvezza la Brizz Nuoto, società che dovrà gestire al meglio anche l’impegno europeo, e le due neopromosse: l’US Luca Locatelli e la Nautilus Civitavecchia. La permanenza in categoria potrebbe serenamente essere equiparata alla conquista di uno scudetto per queste formazioni.

Maurizio Mirarchi, coordinatore delle nazionali giovanili per il settore femminile, presenta così il torneo: “Penso che l’A1 femminile di quest’anno sarà un campionato avvincente, parecchie squadre si sono rafforzate. Nella lotta al vertice vedo sempre favorita l’Ekipé Orizzonte che si è rafforzata molto. Dietro alle etnee vedo la Sis Roma e il Rapallo Pallanuoto. Più staccata la Pallanuoto Trieste e il Cosenza che ha condotto un’ottima campagna acquisti. Il Plebiscito Padova non lo vedo nelle primissime posizioni, ha ringiovanito molto puntando su una politica di inserimento delle giovani che hanno vinto il titolo nazionale. La truppa di Posterivo vivrà un anno di transizione nel quale puntare alla crescita. Locatelli e Civitavecchia dovranno impegnarsi a fondo per conquistare la salvezza: le liguri hanno perso due giocatrici importanti come Ravenna e Minuto, il Civitavecchia dovrà adattarsi rapidamente ai ritmi della serie A1. Bogliasco e Brizz, abituate a lottare per la permanenza, sembrano partire in vantaggio rispetto alle due matricole. Mi sembra un bel campionato, un torneo stimolante e da seguire, ci sono squadre che si sono rafforzate, credo che assisteremo a partite belle ed interessanti“.