Pallanuoto femminile, Rapallo cede alle spagnole del Mataró nelle qualificazioni di Champions League

Si complica il percorso delle due squadre italiane impegnate nelle qualificazioni per la Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile, infatti sarà solamente una tra Rapallo e Trieste (entrambe inserite nella Pool D) a staccare il pass per la fase a gironi della massima competizione continentale per club raggiungendo l’Ekipe Orizzonte Catania e la SIS Roma.

Dopo aver battuto ieri Trieste nel derby ai tiri di rigore, purtroppo Rapallo è stata sconfitta abbastanza nettamente dall’Assolim CN Mataró concludendo il gironcino in corso di svolgimento a Dunaujvaros (in Ungheria) con 2 punti. La compagine ligure ha provato a rimanere incollata nel punteggio alla squadra spagnola, arrivando all’intervallo sotto 8-6 per poi staccarsi definitivamente nel terzo periodo (5-2 di parziale per le iberiche).

L’Assolim CN Mataró ha vinto dunque con il punteggio di 14-9, balzando in vetta al girone e festeggiando già la certezza aritmetica della qualificazione per la Champions. Domani le spagnole torneranno in acqua per sfidare Trieste, che è di fatto all’ultima chiamata per superare la fase preliminare della competizione, ma per riuscire nell’impresa dovrà portare a casa la vittoria superando così Rapallo nella lotta a distanza per il secondo e ultimo spot a disposizione.