Pallanuoto femminile, Rapallo accede ai gironi di Champions League. Trieste retrocede in Euro Cup

Il Rapallo si qualifica alla fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile, mentre il Trieste retrocede in Euro Cup: questi i verdetti maturati per le compagini impegnate nel Girone D delle qualificazioni del massimo torneo continentale, disputato a Dunaujvaros, in Ungheria.

Nell’ultima giornata del raggruppamento, infatti, le spagnole del Assolim Matarò superano il Trieste con il punteggio di 16-11: le iberiche, dopo aver battuto il Rapallo nella giornata di ieri, chiudono il girone a punteggio pieno e passano alla fase a gironi di Champions League da prima classificata.

Le spagnole troveranno così nel Girone B le etnee de L’Ekipe Orizzonte ed altre due formazioni iberiche, ovvero Terrassa ed Astralpool Sabadell. Le liguri, invece passano come seconde classificate e finiranno nel Girone C con le tedesche dello Spandau 04, le magiare del Ferencvaros e le elleniche del Vouliagmeni.

Anche la SIS Roma conosce ora tutte le proprie avversarie: nel Girone D le capitoline affronteranno le iberiche del Sant Andreu, le magiare dell’Eger e le neerlandesi del De Zaan. In Euro Cup, invece, il Trieste sfiderà nel Girone D le iberiche del Catalunya e la miglior seconda delle qualificazioni, in programma dal 17 al 19 ottobre, dove tra le protagoniste ci sarà il Bogliasco.

QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

(Passano il turno le prime due di ogni girone)

RISULTATI

Girone A

ANC Glyfada (GRE)-CN Terrassa (ESP) 8-19

ONE Eger (HUN)-CN Terrassa (ESP) 17-15 dtr (13-13)

ANC Glyfada (GRE)-ONE Eger (HUN) 12-13

Girone B

Spandau 04 (GER)-Alimos NAC Betsson (GRE) 13-12

Alimos NAC Betsson (GRE)-Lille UC (FRA) 21-11

Spandau 04 (GER)-Lille UC (FRA) 18-12

Girone C

DFVE Vizilabda (HUN)-Grand Nancy AC (FRA) 27-6

DFVE Vizilabda (HUN)-ZV De Zaan (NED) 15-13

Grand Nancy AC (FRA)-ZV De Zaan (NED) 4-26

Girone D

Pallanuoto Trieste (ITA)-Rapallo Pallanuoto (ITA) 13-14 dtr (10-10)

Assolim CN Mataro (ESP)-Rapallo Pallanuoto (ITA) 14-9

Assolim CN Mataro (ESP)-Pallanuoto Trieste (ITA) 16-11

CLASSIFICHE

Girone A: ONE Eger (HUN) 5, CN Terrassa (ESP) 4, ANC Glyfada (GRE) 0.

Girone B: Spandau 04 (GER) 6, Alimos NAC Betsson (GRE) 3, Lille UC (FRA) 0.

Girone C: DFVE Vizilabda (HUN) 6, ZV De Zaan (NED) 3, Grand Nancy AC (FRA) 0.

Girone D: Assolim CN Mataro (ESP) 6, Rapallo Pallanuoto (ITA) 2, Pallanuoto Trieste (ITA) 1.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

FASE A GIRONI (Dal 25 ottobre)

Girone A: Alimos NAC Betsson (GRE), UVSE Helia-D (HUN), Olympiacos SFP (GRE), DFVE Vizilabda (HUN).

Girone B: Ekipe Orizzonte (ITA), CN Terrassa (ESP), Astralpool CN Sabadell (ESP), Assolim CN Mataro (ESP).

Girone C: Spandau 04 (GER), FTC Telekom (HUN), Rapallo Pallanuoto (ITA), Vouliagmeni NC (GRE).

Girone D: CN Sant Andreu (ESP), SIS Roma (ITA), ONE Eger (HUN), ZV De Zaan (NED).

EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

FASE A GIRONI (Dall’8 novembre al 13 dicembre)

Girone A: Lille UC (FRA), 1B, Ethnikos (GRE).

Girone B: BVSC Manna ABC (HUN), 1C, ANC Glyfada (GRE).

Girone C: Antenore Plebiscito Padova (ITA), Grand Nancy AC (FRA), 1A.

Girone D: EPlus CN Catalunya (ESP), miglior seconda, Pallanuoto Trieste (ITA).

QUALIFICAZIONI (Dal 17 al 19 ottobre – Passano il turno le prime e la miglior seconda)

Girone A: Panionios GSS (GRE), ZAVK Mladost (CRO), Zodiac CNAB (ESP).

Girone B: Polar Bears (NED), Galatasaray Zena (TUR), ASD Bogliasco 1951 (ITA).

Girone C: III Keruleti Torna Es Vivo Egylet (HUN), VK Vojvodina (SRB), Hapoel Yokneam (ISR).