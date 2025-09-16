GolfSport in tv
Ryder Cup 2025: tutti i qualificati e convocati e i capitani di Europa e USA. Dove si gioca, date e format
Ryder Cup 2025, stiamo arrivando. Al Bethpage Black di Farmingdale (New York), due anni dopo il dominio di Roma, il Team Europe cerca di tenersi la coppa andando però a giocarsela in uno dei campi più difficili non solo degli Stati Uniti, ma anche del mondo (e c’è il mitico cartello a ricordarlo).
Pochissimi i cambiamenti effettuati da Luke Donald in vista della nuova edizione rispetto a quanto visto al Marco Simone Golf & Country Club a Guidonia Montecelio. Ce ne sono invece negli USA, ora guidati da Keegan Bradley e con Scottie Scheffler in grandissima forma, da numero 1 del mondo incontrastato da 122 settimane quale egli è. Ci sarà tantissima battaglia, questo è poco ma sicuro.
La Ryder Cup 2025 si giocherà al Bethpage Black di Farmingdale (New York) a partire da venerdì 26 con il tradizionale format che prevede fourball e foursome nei primi due giorni e i 12 match singoli nel terzo. La copertura tv sarà appannaggio di Sky Sport soprattutto con il suo canale Sky Sport Golf (209); streaming su SkyGo e Now.
CALENDARIO RYDER CUP 2025: DATE E FORMAT
Venerdì 26 settembre
Ore 12:30 Foursome e fourball
Sabato 27 settembre
Ore 12:30 Foursome e fourball
Domenica 28 settembre
Ore 14:30 Match singoli
RYDER CUP 2025: LE SQUADRE
Team USA
Qualificati dalla lista punti
Scottie Scheffler
J.J. Spaun
Xander Schauffele
Russell Henley
Harris English
Bryson DeChambeau
Scelte del capitano
Justin Thomas
Collin Morikawa
Ben Griffin
Cameron Young
Patrick Cantlay
Sam Burns
Capitano: Keegan Bradley
Vicecapitani: Webb Simpson, Brandt Snedeker, Kevin Kisner, Jim Furyk, Gary Woodland
Team Europe
Qualificati dalla lista punti
Rory McIlroy (NIR)
Robert MacIntyre (SCO)
Tommy Fleetwood (ENG)
Justin Rose (ENG)
Rasmus Højgaard (DEN)
Tyrrell Hatton (ENG)
Scelte del capitano
Shane Lowry (IRE)
Sepp Straka (AUT)
Ludvig Åberg (SWE)
Viktor Hovland (NOR)
Matt Fitzpatrick (ENG)
Jon Rahm (ESP)
Capitano: Luke Donald
Vicecapitani: Thomas Bjørn, Alex Norén, Edoardo Molinari, Francesco Molinari, José Maria Olazabal