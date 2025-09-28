Ryder Cup 2025: Hovland infortunato, non gioca il match singolo della domenica. Ecco cosa succede

Per la terza volta nella storia moderna della Ryder Cup un giocatore è dichiarato non in grado di disputare il suo match singolo della domenica. Questa volta, sul Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, succede con Viktor Hovland. Il norvegese già ieri era stato sostituito praticamente prima del via dell’ultimo fourball da Tyrrell Hatton a causa di un problema al collo, che inizialmente era apparso più che altro di poco conto, tale da far pensare a una precauzione.

Così non è, invece. E, in questo modo, si applica una particolare regola della Ryder Cup, la 3.d del Ryder Cup Captain’s Agreement. Questa recita che, nel caso in questione, si attivi la clausola per cui ogni capitano inserisce in una busta segreta il nome di un giocatore che non scenderà sul campo nel caso di infortunio di un membro dell’altro team.

In questo caso, il capitano americano Keegan Bradley aveva indicato per questo ruolo Harris English. In altre parole, il match Hovland-English non si giocherà: sarebbe stato l’ultimo, quello delle 20:03. Sempre il regolamento indica che questo match verrà trattato come fosse finito pari, dunque sarà assegnato mezzo punto sia all’Europa che agli USA. In questo modo l’Europa sale sul 12-5 e necessita di due punti per tenere la Ryder Cup e di due e mezzo per vincerla.

L’evenienza si era verificata, come si diceva, due volte dal 1979. Famosa è quella del 1993 in cui Sam Torrance ebbe un problema al piede sinistro, e Lanny Wadkins si offrì perché Tom Watson lo inserisse nella busta americana (gli USA vinsero 13-15 al Belfry). Due anni prima, nel 1991, l’americano Steve Pate ebbe un incidente stradale il mercoledì precedente all’evento, riuscì a giocare al sabato, ma non poté competere alla domenica e nella busta europea ci finì David Gilford (e finì 14,5-13,5 USA a Kiawah Island). Normalmente le buste vengono distrutte dopo la Ryder Cup, quindi non si sa chi ci possa essere nella maggioranza dei casi. Evidentemente, non è questo il caso.