Golf, Wentworth si inchina ad un immenso Noren. Eliminato Saddier ai playoff

Qualcosa di straordinario è successo oggi sui fairway di Wentworth, Inghilterra. Lo svedese Alex Noren, che al 2025 non vinceva da ben 7 anni (nel 2018 all’Open di Francia il suo ultimo successo), è riuscito non solo a portare a casa poche settimane fa il British Masters ma anche a trionfare quest’oggi al BMW PGA Championship (per il nordeuropeo si tratta della seconda volta qui dopo il primo posto nel 2017).

E lo ha fatto battendo ai playoff il francese Adrien Saddier, primo a pari merito con lo scandinavo dopo il moving day e con lui in partenza questa mattina. Lo score finale, per i due golfisti, si è attestato sul -19 ma lo spareggio è durato poco. Noren ha chiuso subito con un birdie mentre il transalpino ha portato a casa la buca con “solo” il par.

Dietro Noren e Saddier si sono attestati in 3ª posizione il britannico Aaron Rai e lo statunitense Patrick Reed con il risultato finale di -16 (a 3 colpi di distanza dai primi). Chiude la top 10 un gruppetto di giocatori in T5 a -15: Tyrrell Hatton, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick, Si Woo Kim, Darren Fichardt e Ewen Ferguson. Ottimo risultato anche per il nipponico Hideki Matsuyama e lo spagnolo Jon Rahm, entrambi a -13 in T13 con Marco Penge e Martin Couvra (partito molto forte la prima giornata e poi assestatosi su score più “normali”). Dietro di un colpo Ludvig Åberg (T20 a -12) insieme a Rory McIlroy che ha risalito la china con un ottimo -7 di giornata, il cileno Joaquin Niemann e il danese Rasmus Neergaard – Petersen.

Guido Migliozzi e Francesco Laporta, i due azzurri ad aver passato il taglio in terra albionica, hanno chiuso entrambi a -11 con un risultato di giornata in 70 colpi (-2).

Con questo secondo titolo stagionale, Alex Noren balza al 5º posto della Race to Dubai guadagnando in una settimana ben 28 posizioni e si proietta verso un finale di stagione in forma smagliante. Il prossimo fine settimana il Dp World Tour volerà oltralpe per l’Open di Francia, ultimo appuntamento prima della tanto agognata Ryder Cup di fine mese.