Golf: Griffin davanti al Procore Championship, inseguono la sorpresa Koivun e l’arrembante Scheffler

Nel mezzo della sfida a distanza che ancora c’è tra Team Europe e Team USA di Ryder Cup, al Procore Championship sono varie le storie che per adesso stanno emergendo. Come quella di Ben Griffin, che sarà parte proprio del team americano a Bethpage Black e che si conferma in grande forma a Napa. Gira sì in -2, ma tanto gli basta per confermare la leadership già avuta ieri con lo score di -16.

Alle sue spalle resta al secondo posto la grandissima sorpresa di questo evento, l’amateur Jackson Koivun, vent’anni, della Auburn University, attuale numero 1 nel ranking mondiale riservato agli amateur. -4 per lui, con approdo a -15 e una chance concreta di vittoria che sta arrivando. Come arriva per uno scatenato Scottie Scheffler: l’incontrastato numero 1 del mondo gira in -8, risale a -14 ed è terzo da solo.

Bene anche il sudafricano Garrick Higgo, quarto a -13 e forse ultimo tra coloro che possono ambire al successo grazie al suo -13 attuale. Più indietro gli altri: il gruppo dei quinti ha al suo interno golfisti approdati a -10, con Lanto Griffin, Austin Eckroat, l’argentino Emiliano Grillo e il canadese Mackenzie Hughes che figurano nel quartetto.

A -9 c’è un terzetto tutto USA, quello formato da Matt McCarty, J.J. Spaun e Russell Henley. Alla luce di quanto visto, si può dire che il team USA abbia quattro suoi componenti (Griffin, Scheffler, Spaun e Henley) tra i primi 10 in questo torneo. Ed è lo stesso numero di golfisti che l’Europa ha in top ten al BMW PGA Championship di Wentworth (Hatton, Hovland, Fitzpatrick e Aberg), considerando anche l’assoluta competitività del torneo del Surrey, come da tradizione.