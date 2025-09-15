Golf: Scottie Scheffler colpisce ancora, suo in rimonta il Procore Championship

C’è qualcuno in grado di fermare Scottie Scheffler? Forse. O, come in questa settimana, forse no. Il numero 1 del mondo s’impone in rimonta al Procore Championship, conquistando il suo 19° titolo sul PGA Tour. -5 il suo score domenicale che lo porta a -19 (70 68 64 67), e lo porta naturalmente a rendere sempre più fortificata la leadership mondiale che occupa ormai ininterrottamente dal 21 maggio 2023 (122 settimane, complessivamente sono 157 con altre fasi precedenti). Se continuerà così, non saranno irrealistiche le 331 settimane di Greg Norman, mentre le 683 di Tiger Woods sono già qualcosa di diverso.

Seconda posizione per Ben Griffin, che rimane staccato di un colpo senza riuscire a recuperare nelle ultime 4 buche; per lui -2 nell’ultima giornata. Riesce comunque a piazzarsi davanti all’altro Griffin, Lanto (ma, attenzione, i due non sono parenti: Griffin è un cognome comune negli USA), terzo a -17 pur girando in -7.

Giù dal podio l’argentino Emiliano Grillo, che nonostante tre birdie nelle ultime tre buche deve rimanere a -16 con il -6 che gli porta, comunque, la quarta posizione. Accanto a lui la grande rivelazione del torneo, Jackson Koivun, il miglior amateur al mondo che in quest’occasione si è distinto alla grandissima facendo sempre corsa di testa.

A completare la top ten J.J. Spaun (altro uomo Ryder Cup degli USA) a -15. Settimi il canadese Mackenzie Hughes e il sudafricano Garrick Higgo a -14, poi completano la top ten Cameron Young e il filippino Rico Hoey, entrambi a -12. Ora il PGA Tour si fermerà per dar spazio alla Ryder Cup al Bethpage Black di Farmingdale (New York), uno dei percorsi più difficili al mondo.