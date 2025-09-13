Rally, Ogier beffa Evans e diventa leader in Cile dopo 12 prove

Sébastien Ogier ottiene in rimonta la leadership provvisoria del Rally Cile 2025 dopo un avvincente sabato d’azione. Il francese svetta con Toyota con solo 6 secondi di margine nei confronti del compagno di squadra e rivale per il titolo Elyn Evans, terzo posto virtuale per la Hyundai di Adrien Fourmaux.

Hyundai è tornata all’inseguimento di Toyota dopo la SS9: Elfyn Evans ha mostrato un ottimo ritmo ed ha saputo concludere in cima alla classifica la mattinata dopo aver scavalcato Thierry Neuville ed Adrien Foumaux, leader della graduatoria dopo il day-1.

Il gallese ha allungato sulle i20N Rally1, ma ha perso da Sébastien Ogier che nel pomeriggio cileno ha iniziato una decisa rimonta. Il nativo di Gap si è portato a +2.7 dalla vetta, l’assalto alla leadership è continuato nella seguente SS11.

Ogier ha ottenuto la testa della corsa ed ha tenuto il comando anche nella seguente ed ultima speciale del day-2. La SS12 ha visto le Toyota Yaris confermarsi davanti a tutti, il transalpino ha completato il sabato in Cile davanti al gallese con un divario totale di 6.3 secondi.

Hyundai insegue con Fourmaux e Neuville, entrambi ad oltre 20 secondi dalla testa della competizione. Sami Pajari (Toyota) chiude il sabato in quinta piazza precedendo i compagni di box Kalle Rovanperä (Toyota) e Takamoto Katsuta (Toyota).

Restano quattro speciali da disputare: la Laraquete (18.62 km – SS13 & SS15) e la BioBío (8.78 km – SS14 & SS16). Ricordiamo che come sempre oltre al punteggio della finale ‘Power Stage’ sono previsti i bonus supplementari del ‘Super Sunday’.

CLASSIFICA PROVVISORIA RALLY CILE DOPO 12/16 SPECIALE