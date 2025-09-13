MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sono felicissimo, ma il vero lavoro sarà quello di domani”

Super “Bez” a Misano Adriatico! Marco Bezzecchi ha vinto la Sprint Race valida per il GP dell’Emilia Romagna, appuntamento numero sedici del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena presso il World Circuit Marco Simoncelli. Grandissima prova per il pilota dell’Aprilia che, dopo la pole position di stamattina, si è imposto nella gara corta con una prova fenomenale realizzata davanti al pubblico di casa.

Il nativo di Rimini nello specifico ha preceduto la Gresini di Alex Marquez, secondo classificato davanti alle due Pertamina Enduro VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Pazzo di gioia, “Bezz” ha commentato quanto fatto ai microfoni di Sky Sport Italia, spiegando anche la presenza della gamba di legno con cui ha festeggiato il successo, chiaro tributo al trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo:

“Gamba? Ho dedicato il casco ad Aldo, Giovanni e Giacomo – ha detto il romagnolo – sono un loro grande fan, in particolare del film Tre uomini ed una gamba; ho notato che nel mio box mi capivano tutti quando citavo le loro battute. Da lì è partita l’idea di realizzare un casco di legno, proprio un Garpez così come gamba del film. La gara è andata bene, in un momento ho sbagliato per due volte consecutive perché ho avuto un problemino e mi sono deconcentrato. Marc Marquez mi ha passato, ma sapevo che sarebbe stato al limite. Mi sono calmato un attimo e ho iniziato di nuovo a spingere per andargli dietro e sorpassarlo nuovamente, lui però è scivolato purtroppo. Poi sono riuscito a prendere Alex; è stata una bella Sprint”.

Bezzecchi ha proseguito: “Sono contento, so però che il lavoro vero è quello di domani; voglio sistemare tutto quello che si può sistemare perché non sarà facile. Le Ducati sono forti, Marc anche quando sembra faticare c’è sempre. Alex è forte, i due sulla VR46 sono anche loro forti. In questo weekend abbiamo lavorato bene fin da subito, ci siamo messi apposto anche se abbiamo dovuto fare diversi aggiustamenti vedendo come miglioravano gli altri; è vero che ci sono dei punti in cui soffriamo un po’, io tra l’altro soffro più degli altri, devo capire come e dove migliorare. La qualifica vale sia per oggi che per domani. Oggi ci siamo divertiti, vediamo cosa potremo fare con la gara lunga. Il mio non è stato un problema di gomma, ma qualcosa che mi ha tolto di concentrazione e mi ha fatto andare largo. Marc pensavo mi attaccasse alla Quercia, avevo preparato quindi la sei per uscire forte. Noi adesso cercheremo di risolvere tutto. Voglio dedicare la pole e questa vittoria a mia sorella Silvia che ha fatto trent’anni ieri“.