Ralf Schumacher spara a zero su Hamilton: “Tragico vederlo così, non so se faccia bene a proseguire…”

Lewis Hamilton sta vivendo uno dei momenti più difficili e complicati della sua strepitosa carriera. Senza mezzi termini. Non solo. Sta, gara dopo gara, ritoccando il proprio poco ambito record di appuntamenti senza un podio (il “Re Nero” è giunto già a quota 17) ma, di pari passo, il suo ambientamento in Ferrari si sta trasformando sempre più in un “buco nero”. Inutile girarci attorno: la SF-25 non va minimamente nella direzione del 7 volte campione del mondo che, da par suo, sembra già avere staccato la spina e pensare al prossimo anno.

Dai proclami di inizio anno si è passati, rapidamente, in una crisi del tutto inaspettata. Un pilota che ha segnato una era completa della Formula Uno che non riesce proprio a inserirsi nel migliore dei modi nella scuderia più illustre della Formula Uno. Quanto accaduto nell’ultimo weekend, ovvero nel corso del Gran Premio d’Olanda, quindicesima tappa del Mondiale 2025, non ha fatto altro che acuire una situazione che non si riesce a sistemare. Lewis Hamilton è in crisi profonda, e l’incidente in uscita dalla curva Hugenholtzbocht era tutto quello che non si sarebbe mai voluto augurare, senza contare le 5 posizioni di penalità che si è beccato in vista del Gran Premio d’Italia di Monza.

Tra le critiche, inevitabili, giunte nel corso del weekend olandese, una particolarmente appuntita è arrivata da Ralf Schumacher. L’ex pilota tedesco, infatti, non ha usato giri di parole per descrivere il momento del nativo di Stevenage ai microfoni di Sky Sport Germania: “A mio parere Lewis si sta mettendo sotto un’enorme pressione. Mi sta un po’ spiazzando perché da un lato può farlo ma, a quanto pare, è sotto una pressione che si mette da solo. Se non succede qualcosa in tempi stretti, non so cosa sia meglio per lui. Non so se la cosa migliora sia proseguire o scegliere altro”.

Il fratello minore di “Kaiser Michael”, vincitore di 6 Gran Premi nella sua carriera nella massima categoria del motorsport, chiude la sua analisi con un’altra stoccata al pilota numero 44 più famoso del mondo: “Penso che sia tragico vederlo così in questo momento. Anche se la velocità l’ha ancora, ha troppa confusione attorno”.