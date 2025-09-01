F1, Villeneuve attacca Kimi Antonelli: “Manovra da pilota di Formula 4. L’età? Non è una giustificazione”

L’errore nel GP d’Olanda a Zandvoort, quando nel tentativo di superare Charles Leclerc ha mandato a muro la Ferrari del monegasco, ha portato sin da ieri a Kimi Antonelli una serie lunghissima di critiche aspre.

Fra tutte fa impressione quella di Jacques Villeneuve, che ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Questa è una manovra che potresti aspettarti in Formula 4 o Formula 3, da un pilota inesperto. Non era una questione di spingere troppo al limite, ma di un calcolo completamente sbagliato. Non avrebbe dovuto provarci. Poi si è innervosito ed è stato persino penalizzato per aver superato i limiti di velocità in pitlane. Forse la Formula 1 è semplicemente troppo per lui”.

Il campione del mondo del 1997 ha aggiunto: “L’età non è una giustificazione. In F1 conta solo la prestazione. Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno iniziato da giovanissimi e hanno subito dimostrato di appartenere a questa categoria. Antonelli invece era due lunghezze di macchina dietro, su quale pianeta poteva pensare che il sorpasso avrebbe funzionato? Tutti sanno che a Zandvoort la linea interna non funziona, a meno che tu non sia già affiancato. Lui non lo era. Deve essere migliore di così se vuole restare in Formula 1″.

Antonelli a livello personale è stato punito dalla Commissione Gara e della FIA con 2 punti di penalità sulla sua super-licenza di guida in F1: al momento il suo totale di punti “persi” nell’arco di 12 mesi ammonta a 4.