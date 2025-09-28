Quanti soldi guadagna l’Italia con la vittoria ai Mondiali di volley? FIVB ‘alleggerita’ dopo 2 ori in 3 settimane…

L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, salendo sul trono iridato per la quinta volta nella storia: a tre anni di distanza dal trionfo in Polonia, la nostra Nazionale è riuscito a confermarsi sul trono facendo festa a Manila (Filippone) dopo aver sconfitto la Polonia e la Bulgaria tra semifinale e finale. Una vera e propria apoteosi per la nostra Nazionale, che ha chiuso la stagione nel miglior modo possibile ed è entrata sempre di più nella storia dello sport tricolore.

La cavalcata in terra asiatica è stata impetuosa dopo aver perso al tie-break contro il Belgio nella fase a gironi: dal match da dentro o fuori vinto contro l’Ucraina con il massimo scarto, la molla è scattata e gli azzurri si sono rivelati implacabili, travolgendo nell’ordine l’Argentina, il Belgio, i biancorossi contro cui si era persa la finale di Nations League e poi i tutti verdi di coach Chicco Blengini, regalandosi un’apoteosi davvero inattesa alla vigilia. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono consacrati per sempre e hanno anche rimpinguato le casse federali.

Il risultato odierno è infatti enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma va annotato anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo i Mondiali 2025 di volley maschile? Il montepremi ammonta a un milione di dollari statunitensi (circa 854.500 euro). Si tratta della stessa cifra portata a casa dall’Italia femminile con il trionfo di tre settimane fa a Bangkok: nel giro ventuno giorni sono state “prosciugate” le casse della FIVB.

QUANTI SOLDI GUADAGNA L’ITALIA CON LA VITTORIA AI MONDIALI?

Un milione di dollari statunitensi (circa 854.500 euro).