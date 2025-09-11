Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari rimane miglior giovane, Vine a pois

La diciottesima tappa della Vuelta di Spagna proponeva una cronometro individuale di 12,2 km a Valladolid, lungo un percorso completamente pianeggiante accorciato rispetto agli originari 27,2 km per ragioni di sicurezza. Filippo Ganna ha vinto la frazione, Joao Almeida ha recuperato dieci secondi su Jonas Vingegaard e si è portato a 40” di distacco dalla maglia rossa.

Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine. Il nostro Giulio Pellizzari ha perso un po’ di terreno, ma resta al comando della classifica riservata ai giovani. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine della diciottesima tappa.

CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025

CLASSIFICA GENERALE

1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 40″ 65:07:13

2 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 20″ 0:40

3 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 18″ 2:39

4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 8″ 3:18

5 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 10″ 4:19

6 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 5:17

7 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:20

8 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 7:26

9 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 7:42

10 Jorgenson MatteoTeam Visma | Lease a Bike 10:19

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 239

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 160

3 3 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 115

4 6 ▲2 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 112

5 4 ▼1 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 112

6 5 ▼1 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 105

7 7 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 91

8 12 ▲4 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 85

9 8 ▼1 Bernal Egan INEOS Grenadiers 84

10 9 ▼1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 84

CLASSIFICA SCALATORI

1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 61

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 41

3 3 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 32

4 4 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 30

5 5 – Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 28

6 6 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 26

7 7 – Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 23

8 8 – Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 22

9 9 – Landa Mikel Soudal Quick-Step 22

10 10 – Quinn Sean EF Education – EasyPost 18

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 65:11:32

2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:58

3 3 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 8:05

4 4 – Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 20:28

5 5 – Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 22:01

6 6 – Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 35:47

7 7 – López Harold Martín XDS Astana Team 49:07

8 8 – Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 55:55

9 9 – Frigo Marco Israel – Premier Tech 1:12:45

10 10 – Pickering Finlay Bahrain – Victorious 1:15:59