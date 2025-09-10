Vuelta a España, Giulio Pellizzari all’esame della cronometro. Miglioramenti evidenti, ma il percorso preoccupa

Prima vittoria in carriera, in un Grande Giro, battendo i big. L’entusiasmo non può che essere alle stelle per Giulio Pellizzari che ha trionfato nella diciassettesima tappa della Vuelta a España 2025, imponendosi in salita a Alto de El Morredero.

L’azzurro occupa da due giorni la quinta piazza in classifica generale (oggi l’ha rafforzata) e veste la Maglia Bianca di miglior giovane: l’obiettivo è sicuramente quello di conservare un piazzamento nella top-5 e, perché no, provare addirittura a migliorarlo.

In salita ormai le qualità del marchigiano sono note, serve invece una crescita, anche per il futuro, quando si troverà a fare il capitano, in chiave cronometro. Domani può essere già un esame importante: diciottesima frazione che vede la prova contro il tempo di Valladolid, 27,2 chilometri completamente pianeggianti.

Non sono tante le cronometro nelle quali si è testato in carriera lo scalatore azzurro, ma il progresso tra 2024 e 2025 è netto (anche dovuto alle migliori attrezzature a disposizione passando nel World Tour). Il paragone possiamo farlo tra il Giro dell’anno scorso e quello terminato a maggio: mai nella top-80 prima, 36mo ed addirittura 23mo (gran performance a Tirana) poi.