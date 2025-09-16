BasketSport in tv
Quando iniziano le Coppa Europee 2025-2026 di basket femminile? Tutte le date ed i club italiani presenti
Sta per ripartire anche il basket femminile, che mette insieme già dalla metà di settembre alcuni match che valgono la qualificazione o meno alle due rassegne continentali, l’Eurolega e l’EuroCup. Diversi i club italiani impegnati.
In Eurolega, il duo ormai solito è quello composto da Famila Schio e Reyer Venezia, con le scledensi che puntano altissimo grazie a una vigorosa campagna acquisti impreziosita dal ritorno di Cecilia Zandalasini. Per quel che riguarda l’EuroCup c’è di nuovo il duo Sesto San Giovanni-Campobasso, con Sassari pronta a passare dalle qualificazioni come già un anno fa.
Le Coppe europee di basket femminile andranno in scena fin dal 17 settembre. Eurolega ed EuroCup sono trasmesse normalmente in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.
CALENDARIO COPPE EUROPEE BASKET FEMMINILE 2025-2026
EUROLEGA
Qualificazioni
Mercoledì 17/9 ore 16:30 Stella Rossa-Reyer Venezia
Mercoledì 24/9 ore 19:30 Reyer Venezia-Stella Rossa
Regular season
1a giornata
Mercoledì 8 ottobre, orario da definire Squadra da definire-Famila Schio
2a giornata
Giovedì 16 ottobre, ore 20:00 Famila Schio-Sopron Basket
3a giornata
Mercoledì 22 ottobre, ore 19:00 Flammes Carolo-Famila Schio
4a giornata
Mercoledì 28 ottobre, ore 20:00 Famila Schio-Squadra da definire
5a giornata
Martedì 4 novembre, ore 18:00 Sopron Basket-Famila Schio
6a giornata
Mercoledì 26 novembre, ore 20:00 Famila Schio-Flammes Carolo
Seconda fase: mercoledì 10 dicembre-mercoledì 4 febbraio 2026
Play-in: 18 febbraio 2026-al massimo 3 marzo 2026
Final Six a Saragozza: Quarti 15 aprile, Semifinali 17 aprile, Finale 19 aprile 2026
EUROCUP
Qualificazioni
Giovedì 18/9 ore 19:15 Panathlitikos Sykeon-Dinamo Sassari
Mercoledì 24/9 ore 20:30 Dinamo Sassari-Panathlitikos Sykeon
Regular season
1a giornata
Mercoledì 8 ottobre, orario da definire Squadra da definire-Geas Sesto San Giovanni
Giovedì 9 ottobre, ore 20:00 ZKK Tresnjevska 2009-Campobasso
2a giornata
Mercoledì 15 ottobre, ore 18:00 Geas Sesto San Giovanni-Kangeroes Mechelen
Mercoledì 15 ottobre, ore 20:00 Castors Braine-Campobasso
3a giornata
Giovedì 23 ottobre, orario da definire Campobasso-Squadra da definire
Giovedì 23 ottobre, ore 18:00 Geas Sesto San Giovanni-Squadra da definire
4a giornata
Mercoledì 29 ottobre, ore 20:30 Campobasso-ZKK Tresnjevska 2009
Giovedì 30 ottobre, ore 18:00 Geas Sesto San Giovanni-Squadra da definire
5a giornata
Mercoledì 5 novembre, ore 20:30 Campobasso-Castors Braine
Mercoledì 5 novembre, ore 20:30 Kangeroes Mechelen-Geas Sesto San Giovanni
6a giornata
Mercoledì 26 novembre, orario da definire Squadra da definire-Campobasso
Mercoledì 26 novembre, orario da definire Squadra da definire-Geas Sesto San Giovanni
1° turno playoff: 11-19 dicembre 2025
Ottavi di finale: 15-22 gennaio 2026
Quarti di finale: 5-12 febbraio 2026
Semifinali: 26 febbraio-4 marzo 2026
Finale: 2-9 aprile 2026