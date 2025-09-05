Qualificazioni Mondiali 2026, la classifica del girone dell’Italia: Norvegia meno lontana nella differenza reti

La Nazionale italiana di calcio ha ottenuto la sua seconda vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. A Bergamo, la compagine allenata da Gennaro Gattuso si è imposta nel proprio terzo incontro del raggruppamento 5-0 contro l’Estonia, dando uno scossone importante alla propria classifica.

Gli azzurri si sono portati a quota 6 punti con quest’affermazione e attualmente sono terzi in graduatoria, avendo però una partita in meno rispetto alla Norvegia, che comanda a punteggio pieno (12 punti), e a Israele. La prossima sfida proprio contro gli israeliani, in campo neutro (Debrecen, in Ungheria), sarà fondamentale nel discorso qualificazione.

Secondo il regolamento, le prime ogni raggruppamento si qualificano direttamente alla fase finale della rassegna iridata, mentre gli altri 4 posti si decideranno attraverso gli spareggi. La Nazionale, con quest’affermazione, ha guadagnato in termini di differenza reti (7-3) rispetto a prima, ma chiaramente il 13-2 dei norvegesi è un dato notevole nella conservazione del primato.

Gli uomini di Gattuso, per pensare di passare per primi, devono vincere tutte le partite, ivi compreso lo scontro diretto con gli scandinavi, dovendo però poi prestare attenzione anche al rapporto gol fatti e subìti.

CLASSIFICA GIRONE I

1. Norvegia 12 punti (4 partite giocate, 4 vittorie e 0 sconfitte, 13 gol fatti e 2 subìti)

2. Israele 9 punti (4 partite giocate, 3 vittorie e 1 sconfitta, 11 gol fatti e 6 subìti)

3. Italia 6 punti (3 partite giocate, 2 vittorie e 1 sconfitta, 7 gol fatti e 3 subìti)

4. Estonia 3 punti (5 partite giocate, 1 vittoria e 4 sconfitte, 5 gol fatti e 13 subìti)

5. Moldavia 0 punti (4 partite giocate, 0 vittorie e 4 sconfitte, 2 gol fatti e 14 subìti)