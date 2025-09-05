Gennaro Gattuso: “Ringrazio i ragazzi per come hanno giocato, ora testa al prossimo match”

Buona la prima per Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana di calcio. La compagine tricolore si è imposta 5-0 a Bergamo contro l’Estonia, nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo un primo tempo a reti inviolate, gli azzurri hanno trovato le marcature nella ripresa, dilagando letteralmente e mettendo in mostra voglia di fare.

Aspetti che sono particolarmente piaciuti al nuovo CT: “Bisogna ringraziare i ragazzi. Nel primo tempo è mancato solo il gol, abbiamo fatto una buonissima partita. L’ambiente mi è piaciuto molto, la prima è andata e adesso pensiamo alla seconda che sarà difficile“, ha dichiarato Gattuso ai microfoni della Rai.

“I complimenti vanno fatti a tutta la squadra. Quando si alza il livello, giocando in questo modo è difficile ma era giusto provare a mettere una squadra offensiva. La squadra è stata molto brava. Devo ringraziare questo gruppo. Abbiamo un obiettivo, per far tornare l’entusiasmo agli italiani. A me piace una squadra che lotta su ogni pallone, complimenti ai miei ragazzi e adesso testa a lunedì“, ha concluso il tecnico della Nazionale.

Lunedì 8 settembre ci sarà il confronto con Israele, in campo neutro a Debrecen (Ungheria). Sarà una sfida molto importante nel discorso “qualificazione”, dal momento che gli uomini di Gattuso sono nella scomoda posizione di dover vincere praticamente tutte le partite, visto il ko contro la Norvegia sotto la gestione di Luciano Spalletti.