Pattinaggio di figura: cambia il team azzurro che prenderà parte alle qualificazioni olimpiche di Pechino

Si avvicina sempre di più il primo, grande, momento clou della stagione 2025-2026 di pattinaggio di figura. A fine settembre infatti la città di Pechino sarà teatro delle attesissime qualificazioni valide per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ultima chiamata per assegnare gli ultimi spot rimasti nelle quattro specialità.

Ricordiamo che in lizza ci sarà anche l’Italia che, tuttavia, sarà impegnata soltanto nella danza sul ghiaccio, con l’obiettivo di raggiungere una seconda partecipazione dopo quella consolidata di Charléne Guignard-Marco Fabbri. Nelle scorse ore in tal senso è arrivata una notizia molto importante, in quanto è stato comunicato un cambio di guardia per ciò che concerne il team tricolore: se in agosto infatti era stata comunicata l’iscrizione di Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, nelle scorse ore dai documenti ufficiali diramati dall’ISU risultano presenti invece Giulia Paolino-Andrea Tuba.

Salvo ulteriori cambiamenti, sarà dunque il binomio laziale a prendere parte alla competizione in Asia. Stiamo parlando di una coppia di danzatori cresciuta in modo esponenziale nel corso della passata stagione (la prima ufficiale nella massima categoria), reduce tra l’altro di un significativo test svoltosi pochi giorni fa, in cui hanno conquistato il totale di 167.500 superando sia Noemi Tali-Noah Lafornara che, appunto, Victoria Manni-Carlo Roethlisberger.

Sarà comunque una gara molto difficile per i nostri ragazzi, impegnati in un contesto iper competitivo e con una tensione molto alta. Tra i favoriti del lotto, spiccano senza dubbio i lituani Allison Reed-Sauilius Ambrulevicious. Ma data la posta in palio, potrà succedere di tutto.