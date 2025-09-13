Seguici su
Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Rio Nakata trionfa a Bangkok e stacca il pass per le Finali Junior Grand Prix

10 minuti fa

10 minuti fa

il

Rio Nakata
Rio Nakata/ International Skating Union - Figure Skating

Rio Nakata è stato il grande protagonista dell’ultima giornata di competizioni valida per il Grand Prix Junior, quarto atto del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico andato in scena qusto weekend presso lIWIS International Training Center dell’omonima capitale thailandese. Il nipponico si è infatti imposto senza problemi nella prova individuale maschile, staccando così ufficialmente il pass per le Finali.

L’asiatico, già abbondantemente in testa dopo il corto, ha mantenuto alto il livello anche nel segmento più lungo presentando un layout impreziosito da due quadrupli, salchow e toeloop e sette tripli tra cui un axel combinato con euler e triplo salchow; il detentore del titolo iridato ha poi letteralmente giganteggiato anche nel secondo punteggio, stampando 164.64 (85.28, 78.36) per 246.20

A distanza siderale si è accomodato al posto d’onore invece lo statunitense Patrick Blackwell, il quale è salito di una posizione rispetto allo short presentando tra i vari elementi due quadrupli toeloop di cui uno in catena con il triplo toeloop grazie ai quali ha raggiunto 147.94 (76.04, 72.90) per 222.17, dodici lunghezze in più del neozelandese Yanhao Li, terzo con 135.14 (62.48, 74.66) per 210.29 malgrado una seconda parte di performance tremendamente problematica. 

Invariata la situazione nella danza sul ghiaccio, con la vittoria netta degli americani Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin, vincitori con 92.96 (48.08, 45.88) Per 153.96 staccando i canadesi Charlie Anderson-Cayden Dawson, secondi con 90.73 (47.21, 44.52) per 150.77. Terza posizione infine per i francesi Lia Hanne- Louis Varescon con 86.39 (44.51, 41.88) per 142.59. La prossima tappa si disputerà tra due settimane a Baku.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Rio NAKATA
JPN
246.20 1 1
2 Patrick BLACKWELL
USA
222.17 3 2
3 Yanhao LI
NZL
210.29 2 3
4 Daiya EBIHARA
JPN
201.57 4 4
5 Hiro KAEWTATHIP
THA
182.70 6 5
6 Anthony PARADIS
CAN
181.39 5 6
7 Nikita SHEIKO
ISR
157.53 8 9
8 Vinceman CHONG
AUS
156.94 10 8
9 Simon SUN
HKG
156.19 14 7
10 Michelangelo CAPRANO
GER
140.09 11 10
11 Jean MEDARD
FRA
137.87 12 11
12 Ziyi LI
CHN
135.20 9 14
13 Matias HEINONEN
FIN
134.10 13 13
14 Aaron KIM
KOR
128.89 7 17
15 Bo-Shun WU
TPE
128.61 16 12
16 Aaron KULVATUNYOU
THA
123.36 15 15
17 Kenan BERDIBAYEV
KAZ
115.35 18 16
18 Konstantin SMIRNOV
ARM
114.39 17 18
19 Rafif Herfianto PUTRA
INA
99.43 19 19
20 Manjesh TIWARI
IND
86.90 20 21
21 Tharon WARASITTICHAI
THA
84.78 21 20
22 Aiden Yin Fan LOO
MAS
64.28 22 22
23 Hoang Huu NGUYEN
VIE
47.90 23 23

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN
USA
153.96 1 1
2 Charlie ANDERSON / Cayden DAWSON
CAN
150.77 2 2
3 Lea HIENNE / Louis VARESCON
FRA
142.59 3 3
4 Michelle DEYCH / Ryan HU
USA
137.47 4 4
5 Shanjie YIN / Shirui YANG
CHN
132.35 6 5
6 Irmak YUCEL / Danil PAK
TUR
128.37 5 8
7 Kaho YAMASHITA / Yuto NAGATA
JPN
122.62 8 7
8 Victoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC
CAN
122.05 9 6
9 Yuxuan XING / Han Wan CHAU
HKG
121.54 7 9
10 Tasha Shin Hui LAI / Gabriel LIU
TPE
107.95 11 11
11 Romy REVERCHON / Victor di MUZIO
FRA
107.76 10 12
12 Alexandra LEVY / Alan LLORENTE
SUI
102.86 12 10
