Pattinaggio artistico: Rio Nakata trionfa a Bangkok e stacca il pass per le Finali Junior Grand Prix

Rio Nakata è stato il grande protagonista dell’ultima giornata di competizioni valida per il Grand Prix Junior, quarto atto del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico andato in scena qusto weekend presso lIWIS International Training Center dell’omonima capitale thailandese. Il nipponico si è infatti imposto senza problemi nella prova individuale maschile, staccando così ufficialmente il pass per le Finali.

L’asiatico, già abbondantemente in testa dopo il corto, ha mantenuto alto il livello anche nel segmento più lungo presentando un layout impreziosito da due quadrupli, salchow e toeloop e sette tripli tra cui un axel combinato con euler e triplo salchow; il detentore del titolo iridato ha poi letteralmente giganteggiato anche nel secondo punteggio, stampando 164.64 (85.28, 78.36) per 246.20

A distanza siderale si è accomodato al posto d’onore invece lo statunitense Patrick Blackwell, il quale è salito di una posizione rispetto allo short presentando tra i vari elementi due quadrupli toeloop di cui uno in catena con il triplo toeloop grazie ai quali ha raggiunto 147.94 (76.04, 72.90) per 222.17, dodici lunghezze in più del neozelandese Yanhao Li, terzo con 135.14 (62.48, 74.66) per 210.29 malgrado una seconda parte di performance tremendamente problematica.

Invariata la situazione nella danza sul ghiaccio, con la vittoria netta degli americani Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin, vincitori con 92.96 (48.08, 45.88) Per 153.96 staccando i canadesi Charlie Anderson-Cayden Dawson, secondi con 90.73 (47.21, 44.52) per 150.77. Terza posizione infine per i francesi Lia Hanne- Louis Varescon con 86.39 (44.51, 41.88) per 142.59. La prossima tappa si disputerà tra due settimane a Baku.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE