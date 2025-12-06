Pattinaggio artistico, la Cina domina nelle coppie alle Finali Junior Grand Prix, Aboian-Veselukhin trionfano nella danza

La Cina detta legge nelle coppie d’artistico in occasione delle Finali valide per il circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questo weekend sul ghiaccio d Nagoya, in Giappone. La squadra asiatica ha infatti conquistato una doppietta importante in ottica futura, dominando in lungo ed in largo il segmento più lungo dopo uno short che aveva invece lasciato dei distacchi corti.

A vincere con margine sono stati Rui Guo-Yiwen Zhang, autori di un buon free program valutato 113.21 (60.18, 53.03) con cui si sono spinti fino all’importante soglia di 177.05 punti nel totale, distanziando di sei lunghezze in connazionali Xuangi Zheng-Wengiang Feng, secondi con 108.68 (56.20, 53.48) 171.57, complice anche una caduta nel triplo toeloop in parallelo. Qualche errore di troppo invece per i canadesi Ava Kemp-Yonhatan Elizarov, terzi con 103.64 (51.57, 54.07) per 166.46 e giù in entrambi gli elementi di salto in parallelo.

Nella danza trionfo per gli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin, abili a confermare la leadership stampando 98.68 (52.18, 56.50) per 165.45 e arginando senza patemi i francesi Ambre Pierrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, al posto d’onore con 95.93 (51.05, 44.88) per 158.28. Terzi invece gli ucraini Iryna Pidgaina-Artem Koval con 92.79 (48.07, 44.72) per 156.22.

L’ultimo appuntamento con la categoria Junior saranno i Campionati Mondiali, pianificati a Tallin i primi di marzo.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO