Pattinaggio artistico: Rio Nakata domina lo short maschile a Bangkok, secondo Li

Va in archivio la seconda giornata di competizioni in quel di Bangkok, Capitale della Thailandia che ospita questa settimana la quarta tappa valida per il circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Due le prove andate in scena quest’oggi presso l’IWIS International Training Center, entrambe svoltesi con l’assenza di rappresentanti della squadra azzurra.

In campo maschile a dettare legge è stato il detentore del titolo iridato Rio Nakata, già dominatore nel fine settimana di Riga e ancora una volta sopra gli 80 punti con il classico layout di qualità formato dal triplo axel, dal triplo loop e dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop che gli ha concesso di ottenere 83.56 (43.24, 40.32) staccando nettamente il sudcoreano Yanhao Li, secondo con 75.15 (37.76, 37.79), un punto in più rispetto allo statunitense Patrick Blackwell, terzo a 74.23 (39.53, 34.70. Occhio però al secondo nipponico, Daiya Ebihara, quarto ad un passo con 74.02 (38.79, 35.23).

Più aperta la lotta nella danza, con la leadership provvisoria afferrata dagli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin, capaci di arrivare a 61.00 (31.64, 29.34) arginando di una lunghezza Charlie Anderson-Cayden Dawson, secondi con 60.04 (32.60, 27.44). Sotto la soglia dei sessanta punti invece i francesi Lea Bienne-Louis Varescon, sul gradino più basso con 56.20 (30.42, 25.78).

Domani, venerdì 12 settembre, ci saranno le finali delle coppie d’artistico e della danza.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE