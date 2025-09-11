Seguici su
Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Rio Nakata domina lo short maschile a Bangkok, secondo Li

16 ore fa

Rio Nakta/ISU Junior Grand Prix

Va in archivio la seconda giornata di competizioni in quel di Bangkok, Capitale della Thailandia che ospita questa settimana la quarta tappa valida per il circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Due le prove andate in scena quest’oggi presso l’IWIS International Training Center, entrambe svoltesi con l’assenza di rappresentanti della squadra azzurra. 

In campo maschile a dettare legge è stato il detentore del titolo iridato Rio Nakata, già dominatore nel fine settimana di Riga e ancora una volta sopra gli 80 punti con il classico layout di qualità formato dal triplo axel, dal triplo loop e dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop  che gli ha concesso di ottenere 83.56 (43.24, 40.32) staccando nettamente il sudcoreano Yanhao Li, secondo con 75.15 (37.76, 37.79), un punto in più rispetto allo statunitense Patrick Blackwell, terzo a 74.23 (39.53, 34.70. Occhio però al secondo nipponico, Daiya Ebihara, quarto ad un passo con 74.02 (38.79, 35.23). 

Più aperta la lotta nella danza, con la leadership provvisoria afferrata dagli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin, capaci di arrivare a 61.00 (31.64, 29.34) arginando di una lunghezza Charlie Anderson-Cayden Dawson, secondi con 60.04 (32.60, 27.44). Sotto la soglia dei sessanta punti invece i francesi Lea Bienne-Louis Varescon, sul gradino più basso con 56.20 (30.42, 25.78). 

Domani, venerdì 12 settembre, ci saranno le finali delle coppie d’artistico e della danza. 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Rio NAKATA
JPN
83.56 1
2 Yanhao LI
NZL
75.15 2
3 Patrick BLACKWELL
USA
74.23 3
4 Daiya EBIHARA
JPN
74.02 4
5 Anthony PARADIS
CAN
70.07 5
6 Hiro KAEWTATHIP
THA
58.76 6
7 Aaron KIM
KOR
54.24 7
8 Nikita SHEIKO
ISR
53.75 8
9 Ziyi LI
CHN
51.38 9
10 Vinceman CHONG
AUS
50.79 10
11 Michelangelo CAPRANO
GER
50.36 11
12 Jean MEDARD
FRA
50.36 12
13 Matias HEINONEN
FIN
49.98 13
14 Simon SUN
HKG
47.83 14
15 Aaron KULVATUNYOU
THA
45.02 15
16 Bo-Shun WU
TPE
42.58 16
17 Konstantin SMIRNOV
ARM
40.91 17
18 Kenan BERDIBAYEV
KAZ
40.67 18
19 Rafif Herfianto PUTRA
INA
34.80 19
20 Manjesh TIWARI
IND
32.06 20
21 Tharon WARASITTICHAI
THA
25.42 21
22 Aiden Yin Fan LOO
MAS
20.65 22
23 Hoang Huu NGUYEN
VIE
15.84 23

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN
USA
61.00 1
2 Charlie ANDERSON / Cayden DAWSON
CAN
60.04 2
3 Lea HIENNE / Louis VARESCON
FRA
56.20 3
4 Michelle DEYCH / Ryan HU
USA
56.05 4
5 Irmak YUCEL / Danil PAK
TUR
53.68 5
6 Shanjie YIN / Shirui YANG
CHN
51.47 6
7 Yuxuan XING / Han Wan CHAU
HKG
49.29 7
8 Kaho YAMASHITA / Yuto NAGATA
JPN
47.43 8
9 Victoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC
CAN
46.24 9
10 Romy REVERCHON / Victor di MUZIO
FRA
42.07 10
11 Tasha Shin Hui LAI / Gabriel LIU
TPE
41.81 11
12 Alexandra LEVY / Alan LLORENTE
SUI
35.05 12
