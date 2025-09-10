Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico, Shimada domina lo short al Grand Prix Junior di Bangkok. Comi-Napolitano settimi

Pubblicato

4 minuti fa

il

Si apre con il dominio totale di Mao Shimada la prima giornata valida per la quarta tappa del circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena da oggi presso l’IWIS International Training Center di Bangkok in Thailandia. 

L’indiscussa numero 1  del movimento, giunta all’estenuante quarto anno in campo Junior per via delle nuove norme regolamentari “post-Valeva, ha come sempre confezionato un programma di alto profilo, attestandosi sopra la quota dei 70 punti. Nello specifico l’allieva seguita da Mie Hamada ha mandato a referto nel migliore dei modi quasi tutti gli elementi previsti dal layout, fatta eccezione per la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, eseguita con qualche patema di troppo ed assegnata con una chiamata sul quarto nel primo salto.

Presentando la solita qualità fuori dal comune nelle trottole e giganteggiando nel secondo punteggio la nipponica ha sparato pronti-via 70.36 (38.92, 31.54) punti, staccando di cinque lunghezze la connazionale Mei Okada, già vincitrice a Riga e in questo contesto attualmente seconda con 65.95 (36.52, 29.30) con un classico short composto da triplo loop, doppio axel e triplo lutz/triplo toeloop con cui ha tenuto ampiamente sotto controllo la sudcoreana Jeongyoul Huang, terza con 60.79 (34.00, 26.79). Attenzione però alla canadese Victoria Barakthina, alla francese Victoria Gladki, all’altra  sudcoreana Hyowon Lee, alla statunitense Emilia Nemirovsky ed alla svizzera Valeriya Ezhova, tutte raccolte in un fazzoletto nella fascia 58-59. 

La giornata si è aperta con il corto riservato alle coppie d’artistico, dove a spuntarla sono stati i canadesi Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher, leader con 59.04 (32.73, 26.31), due lunghezze in più dei cinesi Rui Guo-Yiwen Zhang, al posto d’onore con 57.56 (32.81, 24.75) commettendo un passaggio a vuoto nella trottola. Sul gradino più basso del podio ci sono invece gli statunitensi Reagan Moss-Jacob Galbavy con 55.25 (30.46, 24.79), chiamati a difendersi dai connazionali Sofia Jarmoc-Luke Witkowski, quarti con 55.00 (30.00, 25.00).

Da menzionare inoltre quanto fatto da Irina Napolitano-Edoardo Comi, settimi con 47.07 (26.07, 22.00) e rimasti leggermente attardati per via di un doppio axel chiamato sottoruotato e, soprattutto, per una caduta nel triplo flip lanciato. 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mao SHIMADA
JPN
70.36 1
2 Mei OKADA
JPN
65.95 2
3 Jeongyul HWANG
KOR
60.79 3
4 Victoria BARAKHTINA
CAN
59.27 4
5 Stefania GLADKI
FRA
59.15 5
6 Hyowon LEE
KOR
58.95 6
7 Emilia NEMIROVSKY
USA
58.95 7
8 Valeriya EZHOVA
SUI
58.88 8
9 Hana BATH
AUS
57.07 9
10 Ariel GUO
HKG
55.48 10
11 Shuxian JIN
CHN
52.20 11
12 Darja TRUBITSON
FIN
52.00 12
13 Yu-Feng TSAI
TPE
51.58 13
14 Marie BIERWERT
UAE
51.22 14
15 Kira BARANOVSKA
LAT
50.30 15
16 Simona TKACHMAN
ISR
49.26 16
17 Phattaratida KANESHIGE
THA
48.86 17
18 Jessica JURKA
USA
48.52 18
19 Izabella ESAIAN
ARM
46.39 19
20 Marta Helena PRANGEL
EST
46.17 20
21 Veronika KIM
KAZ
45.38 21
22 Aisha ALLAKHVERDIEVA
GEO
43.60 22
23 Petra LAHTI
NZL
41.15 23
24 Uliana TORBENKOVA
KGZ
41.06 24
25 Leyli AKHUNDOVA
AZE
40.39 25
26 Alexandra ODMAN
SWE
39.73 26
27 Chloe Xin Yao NG
MAS
36.03 27
28 Vianna Shen-Rou LINKE
SGP
35.63 28
29 Chiranat CHINPRAPAKRON
THA
34.28 29
30 Nathania Kinarizzah INSYIRAH
INA
32.38 30
31 Pasuree Marcella TATIRAT
THA
31.93 31
32 Isabella Miel HAZELTON
PHI
27.96 32
33 Stefaniia SOLOVEVA
ARG
27.48 33
34 Misheel OTGONBAATAR
MGL
27.25 34
35 Fatima ORMAECHE SERVAN
PER
17.21 35
36 Siza Suyana DIAZ BERMUDEZ
ECU
11.96 36

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

1 Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER
CAN
59.04 1
2 Rui GUO / Yiwen ZHANG
CHN
57.56 2
3 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY
USA
55.25 3
4 Sofia JARMOC / Luke WITKOWSKI
USA
55.00 4
5 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS
FRA
51.07 5
6 Megan YUDIN / Patrizio Romano ROSSI LOPEZ
ESP
49.10 6
7 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI
ITA
47.07 7
8 Beau CALLAHAN / Vladimir FURMAN
CAN
46.70 8
9 Mujun HU / Zexuan WANG
CHN
45.02 9
10 Johanka ZILKOVA / Matyas Rafael BECERRA
CZE
42.59 10
11 Zarah WOOD / Alex LAPSKY
GBR
42.31 11
12 Ines MOUDDEN / Alejandro Lazaro GARCIA
ESP
37.96 12
