Pattinaggio artistico a rotelle: Fiori argento agli Europei. Primo trionfo per Costa tra i Senior

Un giorno storico per il pattinaggio artistico a rotelle mondiale. Nella giornata odierna infatti Madalena Costa ha conquistato la prima medaglia d’oro in una gara di prima fascia nella massima categoria. La lusitana ha letteralmente dominato la gara individuale femminile ai Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico a rotelle in fase di svolgimento al Pala Piklec di Opicina in Trieste, dando il “La” probabilmente ad una nuova era, fatta di record e di prestazioni tecnicamente estreme.

La portoghese, già leader indiscussa del segmento breve, ha confermato senza patema alcuno la sua leadership guadagnando un overall superiore anche la gara maschile, fatto più che unico che raro. Il merito è senza dubbio del primo punteggio. La fuoriclasse di Madeira ha infatti imbastito un layout stellare, aperto con un buon triplo lutz, proseguito con un doppio axel di pregevole fattue oltre che da ben tre combinazioni in zona bonus, nello specifico triplo flip/triplo toeloop, triplo lutz/triplo toeloop e triplo flip/thoren/triplo salchow, quest’ultimo eseguito con qualche criticità. Prendendo il largo anche con le trottole, con nota di merito per quella finale, Costa ha stampato la bellezza di 158.68 (114.95, 43.76) volando a 251.11.

Argento invece per la nostra Gioia Fiori, bravissima a rimanere in quota 200 fermandosi a 199.38 complice un free da 118.22 (77.96, 42.26) frenato da alcune imprecisioni, tra tutti un errore nel triplo salchow presentato in combinazione con il doppio axel e in una sfortunata sequenza di passi finale; non sono mancate però i picchi, espressi in elementi di alto profili come il triplo flip inaugurale. Rimanere su questi numeri, nonostante le sbavature, sottolinea la caratura dell’azzurra, artefice fino a questo momento di una stagione rasente la perfezione.

Riesce la rimonta poi alla spagnola Sira Bella Gallardo, bronzo con 107.51 (67.38, 40.13) per 182.48 confezionando un libero in cui ha atterrato quattro tripli perfettamente ruotati superando in volata Giada Romiti, quarta co 106.16 (70.27, 35.89) per 181.94, ed Astrid Maria Frigerio, quinta con 89.63 (59.36, 32.27) per 153.80.

In campo maschile al termine di una gara rocambolesca la spunta uno dei grandi attesi del lotto, lo spagnolo Lucas Yanes Perez, vincitor con 157.28 (110.03, 47.25) per 239.39 sferrando l’artiglieria pesante solo nella seconda parte di programma: si è dovuto accontentare dell’argento invece un sempre più in palla Diogo Antonio Craveiro. Il portoghese ha raccolto nello specifico 156.24 (102.98, 53.26) per 235.61, mancando la vetta per appena quattro punti. Più lontano invece l’altro iberico Arnau Perez Montero, quinto nel corto e terzo nella classifica finale con 151.90 (106.26, 53.26) per 220.07.

Il migliore degli italiani è stato infine Danilo Gelao, quinto con 112.96 (73.43, 43.04) 191.37 seguito da Alex Chimetto, sesto con 112.58 (79.83m 42.75) per 186.02, e Daniele Ricci, settimo con 112.01 (74.66, 37.35) .180.83