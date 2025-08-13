Pattinaggio artistico a rotelle, le prime informazioni sui Mondiali 2025

Il momento clou della stagione si avvicina sempre di più. Tra poche settimane, archiviate le vacanze, l’annata sportiva di pattinaggio artistico a rotelle affronterà la sua fase più calda con le tre competizioni maggiori. Si partirà a settembre con gli Europei, quest’anno in scena ad Opicina (Trieste) dal 2 al 13 settembre; si passerà quindi alla Coppa del Mondo riservata alla disciplina degli obbligatori in quel di Buenos Aires dal 26 al 28 settembre, per poi chiudere con i Campionati Mondiali, quest’anno come sappiamo di scena in Cina, precisamente a Pechino, per una kermesse pianificata dal 17 al 30 ottobre.

La rassegna iridata, da quanto risulta nel primo comunicato informativo diramato dalla World Skate, si svolgerà presso il Beijing Yanqing District Comprehensive Gymnasium of the Fitness Center, impianto collocato nel distretto di Doncheng. Come da tradizione la manifestazione accoglierà tutte le specialità “tradizionali”, quindi libero, coppie d’artistico e coppie di danza, oltre che la Solo Dance, i Gruppi Show/Precision e l’inline.

Anche in questo caso il programma – ancora provvisorio – seguirà il rodato sistema a “blocchi” di specialità. In tal senso a rompere il ghiaccio saranno gli atleti dell’inline (17-18 ottobre) che, successivamente, lasceranno spazio agli specialisti del free skate (19-23 ottobre). Entreranno successivamente in scena poi le coppie di danza e d’artistico (23-25 ottobre).

L’evento iridato proseguirà dunque con la lunga gara della Solo Dance (26-28 ottobre), prima di chiudere definitivamente con il grande spettacolo dei Gruppi Show e Precision, a cui sono affidati gli ultimi due giorni del calendario. Ancora non sono arrivate indicazioni circa le convocazioni da parte del CT Fabio Hollan, anche se ad onor di logica potrebbero essere svelate dopo la gara continentale.