Paolini-Bouzkova oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 30 settembre, Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo nel WTA1000 di Pechino (Cina). La toscana affronterà la ceca Marie Bouzkova negli ottavi di finale del prestigioso torneo sul cemento cinese. Un percorso finora convincente per l’azzurra, in grado di mettere concretezza e qualità nel proprio percorso in Asia.

Significativa, in questo senso, la vittoria nel terzo turno contro l’americana Sofia Kenin. Non era mai riuscita a prevalere negli scontri diretti Paolini con la statunitense. Per un motivo o per l’altro Kenin si era sempre imposta. La prestazione, per questo motivo, assume dei connotati ancora più importanti anche per il modo (netto) in cui Jasmine ha vinto.

La giocatrice italiana parte, dunque, coi favori del pronostico nella sfida odierna contro Bouzkova. Non ci sono precedenti tre le due questo aspetto andrà considerato nella maniera in cui entrambe avranno preparato il match. La toscana dovrà far valere la sua completezza tecnica, cercando di comandare specialmente dal lato del dritto e mettendo in atto le sue soluzioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Bouzkova, ottavo di finale del torneo WTA1000 di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e su Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

PAOLINI-BOUZKOVA WTA PECHINO 2025

Martedì 30 settembre

CAPITAL GROUP DIAMOND – Inizio ore 05.00 italiane

Belinda Bencic vs Coco Gauff

Non prima delle 08.00 italiane

Jannik Sinner vs Alex de Minaur

Non prima delle 11.00 italiane

Learner Tien vs Daniil Medvedev

Non prima delle 13.00 italiane

Karolina Muchova vs Amanda Anisimova

A seguire

Jasmine Paolini vs Marie Bouzkova

PROGRAMMA PAOLINI-BOUZKOVA WTA PECHINO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.