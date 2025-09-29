A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-0 contro la statunitense Sofia Kenin e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese. La numero 8 del mondo si è fatta largo del tabellone e al prossimo turno partirà con i favori del pronostico contro la scatenata ceca Marie Bouzkova, capace di superare due giocatrici di rilievo come la polacca Magda Linette e la russa Veronika Kudermetova.

La toscana, fresca di trionfo in Billie Jean King Cup, incrocerà la numero 52 del mondo, che grazie ai successi conseguiti negli ultimi giorni ha scalato virtualmente undici posizioni nel ranking WTA. La nativa di Praga vanta i quarti di finale a Wimbledon nel 2022 e i terzi turni al Roland Garros (2024 e 2025) e agli US Open (2023). Non ci sono precedenti tra Jasmine Paolini e la ceca, in palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra la ceca Muchova e la statunitense Anisimova.

L’appuntamento è per martedì 30 settembre: sarà il quinto incontro a partire dalle ore 05.00, ma il quarto non inizierà prima delle ore 13.00 italiane. Ad aprire il programma di giornata sul Capital Group Diamond sarà la sfida femminile tra la svizzera Belinda Bencic e la statunitense Coco Gauff, poi toccherà a Sinner contro de Minaur (non prima delle ore 08.00) e all’altra semifinale maschile (non prima delle ore 11.00), poi Muchova-Anisimova (non prima delle ore 13.00) e quindi toccherà a Paolini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Bouzkova, ottavo di finale del torneo WTA 1000 di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e su Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-BOUZKOVA, ATP PECHINO

Martedì 30 settembre

Quinto match dalle ore 05.00 (il quarto non prima delle ore 13.00) Jasmine Paolini vs Marie Bouzkova

In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Capital Group Diamond, si giocheranno nell’ordine: Bencic-Gauff, Sinner-de Minaur (non prima delle ore 08.00), la seconda semifinale maschile (Tien/Musetti-Medvedev/Zverev, non prima delle ore 11.00) e Muchova-Anisimova (non prima delle ore 13.00). Al termine toccherà a Paolini

PROGRAMMA PAOLINI-BOUZKOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; Supertennis, gratis e in chiaro. Il canale esatto di Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.