Pagelle Italia-Grecia 12-8 pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024: Valeria Palmieri è devastante

PAGELLE ITALIA-GRECIA 12-8 OLIMPIADI PARIGI 2024

Condorelli, senza voto.

Tabani, voto 6,5: fondamentale tutta la sua esperienza nella fase difensiva, esce con tre espulsioni ma nei 15’12” in acqua è importante.

Galardi, voto 5: non una gran partita per lei. Soli 6′ in acqua, tre espulsioni.

Avegno, voto 6,5: non si fa notare in zona offensiva, ma dà un gran supporto alla retroguardia azzurra, molto brillante oggi.

Giustini, voto 5,5: una delle stelle dell’attacco tricolore ancora non riesce a sbloccarsi. Cinque possibilità al tiro, 0% di realizzazione.

Bettini, voto 7: una delle scelte della squadra azzurra per il tiro con la superiorità numerica, riesce a realizzare due volte facendo volare l’Italia.

Picozzi, voto 5,5: una delle azzurre più utilizzate da Carlo Silipo, non risulta fondamentale nel gioco offensivo tricolore, ma riesce in ogni caso a dare sostanza al gioco azzurro.

Bianconi, voto 7,5: tre tiri, due reti. Realizza il primo rigore azzurro (e visti i precedenti non era facile), poi sigla anche una rete con una botta dalla distanza.

Palmieri, voto 9: oggi è veramente eccezionale. Probabilmente la migliore prestazione della carriera. Immarcabile al centro: quattro reti, un rigore guadagnato, un’infinità di espulsioni conquistate. Meravigliosa.

Marletta, voto 7,5: come al solito si rivela lei la donna fondamentale al tiro per la squadra tricolore. Sono due le sue reti, entrambe in momenti decisivi.

Cocchiere, voto 5,5: 11′ in acqua, tanta fatica per l’azzurra.

Viacava, voto 7,5: che gran performance la sua oggi. Due su due al tiro con la superiorità numerica, fondamentale per aumentare lo scarto nei confronti delle elleniche.

Banchelli, voto 7: come al solito un tassello importante per la squadra italiana. Una giornata eccellente per la difesa del Setterosa, il portierone azzurro è sempre attenta a gestire la situazione.