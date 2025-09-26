Pallanuoto femminile, Rapallo batte Trieste ai rigori e si avvicina alla fase a gironi di Champions League

Il Rapallo vince ai tiri di rigore il derby contro il Trieste per 14-13 (10-10 dopo i regolamentari) e si avvicina alla fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: nel Girone D delle qualificazioni, scattato a Dunaujvaros, in Ungheria, le liguri conquistano due punti, lasciandone soltanto uno alle giuliane e sono ad un passo dal passaggio alla fase successiva. Nel raggruppamento con le due formazioni italiane ci sono anche le iberiche dell’Assolim Matarò, che domani sfideranno le liguri e domenica le alabardate: le prime due classificate passeranno il turno, mentre la terza disputerà la fase a gironi di Euro Cup.

Nel primo quarto Cergol si fa parare un rigore da Santapaola dopo 16″, poi il Rapallo trova subito il break con le reti di Cabona e Giustini, le alabardate accorciano col rigore di McDowall, ma le liguri allungano ancora con altre due reti di Giustini per il 4-1. Nel secondo periodo Cergol e Battu riportano a -1 il Trieste, ma ancora Giustini ridà il +2 alle liguri. Le giuliane, però, piazzano un parziale di 3-0 con le marcature di McDowall, Battu e Cergol e ribaltano lo score, passando a condurre a metà gara sul 6-5.

Nella terza frazione Cergol dà il +2 al Trieste, ma Zanetta accorcia e poi Bianconi griffa il 7-7. Nell’ultimo quarto il Rapallo torna a condurre ancora grazie a Bianconi, ma le giuliane ribaltano lo score con le reti di Cergol, Allen e McDowall. Bianconi accorcia ancora, poi Cabona firma il pareggio su rigore a 18″ dalla sirena per il 10-10 che porta la sfida ai tiri di rigore.

Dai 5 metri inizia a tirare Trieste e si ribaltano gli esiti delle trasformazioni viste durante i regolamentari: Cergol segna, mentre Cabona sbaglia. Vanno in rete McDowall e Willemsen, poi Allen sbaglia e Bianconi ne approfitta per firmare il pari dopo tre serie. Gol di De March, a cui risponde Vukovic, poi Klatowski sbaglia e concede il match point al Rapallo. Zizza tenta il tutto per tutto inserendo Mancinelli tra i pali al posto di Sparano, ma Giustini non si fa ipnotizzare e trasforma il penalty dando la vittoria al Rapallo per 14-13, avvicinando le liguri alla fase a gironi di Champions League.

QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

(Passano il turno le prime due di ogni girone)

RISULTATI

Girone A: ANC Glyfada (GRE)-CN Terrassa (ESP) 8-19

Girone B: Spandau 04 (GER)-Alimos NAC Betsson (GRE) 13-12

Girone C: DFVE Vizilabda (HUN)-Grand Nancy AC (FRA) 27-6

Girone D: Pallanuoto Trieste (ITA)–Rapallo Pallanuoto (ITA) 13-14 dtr (10-10)

CLASSIFICHE

Girone A: CN Terrassa (ESP) 3, ONE Eger (HUN) 0, ANC Glyfada (GRE) 0.

Girone B: Spandau 04 (GER) 3, Lille UC (FRA) 0, Alimos NAC Betsson (GRE) 0.

Girone C: DFVE Vizilabda (HUN) 3, ZV De Zaan (NED) 0, Grand Nancy AC (FRA) 0.

Girone D: Rapallo Pallanuoto (ITA) 2, Pallanuoto Trieste (ITA) 1, Assolim CN Mataro (ESP) 0.