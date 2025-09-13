Pallamano, tante conferme nella seconda giornata della stagione

Jomi Salerno e AC Life Style Erice non tradiscono le attese ed ottengono il secondo acuto della stagione 2025-26 senza prendere particolari rischi. Pronostico rispettato anche per Brixen Südtirol e Cassano Magnago nella seconda giornata d’azione di Serie A1 con tutte le realtà regolarmente in azione.

Salerno ed Erice hanno battuto rispettivamente Mezzocorona e Casalgrande Padana. Entrambi i match sono stati a senso unico: le campane hanno primeggiato per 41-27, mentre le siciliane hanno vinto fuori casa con il punteggio di 15-37.

Brixen Südtirol si inchina a Germancar Nuoro per 18-27 in un sabato che ha premiato anche Cassano Magnago. Anche le lombarde non hanno sofferto il ‘fattore campo’ imponendosi fuori casa nei confronti di Securfox Ariosto Ferrara (21-35).

Prima sconfitta al ritorno in Serie A1 per Alí-Best Espresso Mestrino. Carlotta Pugliese e compagne non riescono a resistere a Leno che vince con merito per 15-28. Gioia invece importane per la parte inferiore della graduatoria da parte di Teramo, abile a regolare per 38-28 Cellini Padova.

I RISULTATI DI OGGI

Germancar Nuoro – Brixen Südtirol 18-27

Securfox Ariosto Ferrara – Cassano Magnago 21-35

Casalgrande Padana – AC Life Style Erice 15-37

Jomi Salerno – Mezzocorona 41-27

Alí-Best Espresso Mestrino – Leno 15-28

Teramo – Cellini Padova 38-28