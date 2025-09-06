Pallamano
Pallamano, pronostici rispettati nella prima di Serie A1
Inizia ufficialmente la stagione 2025/26 di Serie A1. Rispettati tutti i pronostici della vigilia con i successi di Salerno, Erice, Brixen Südtirol e Cassano Magnago, assoluti protagonisti dell’ultimo campionato.
Iniziamo dalle campionesse in carica: Salerno. Le campane, reduci dall’acuto in Supercoppa contro Erice, svettano per 19-40 sul campo del Cellini Padova. Anche la compagine siciliana non sbaglia dominando per 43-21 contro Germancar Nuoro.
Brixen trionfa in casa contro Securfox Ariosto Ferrara per 41-25, mentre davanti ai propri tifosi non delude neanche Cassano Magnago. Le lombarde regolano per 35-26 contro Teramo iniziando con il piede giusto la regular season.
Menzione finale per la rientrante Ali Best Espresso Mestrino che ha avuto la meglio nei confronti di Mezzocorona (29-31) dopo una bagarre sino alla sirena finale. Affermazione anche per Leno nei confronti di Mezzocorona (29-31).
I RISULTATI DELLA GIORNATA
Mezzocorona – Ali Best Espresso Mestrino 29-31
Cassano Magnago – Teramo 35-26
Cellini Padova – Jomi Salerno 19-40
Leno – Casalgrande Padana 29-23
Brixen Südtirol – Securfox Ariosto Ferrara 41-25
AC Life Style Erice – Germancar Nuoro 43-21