MotoGP, Marc Marquez il migliore nel warm-up a Motegi. 6° Francesco Bagnaia

Marc Marquez ha messo sul tavolo le proprie intenzioni in vista del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Lo spagnolo, sulla Ducati, vuole chiudere la partita del campionato definitivamente e il modo in cui ha terminato il warm-up è un indicatore chiaro dei suoi propositi. Marquez è stato il più veloce dell’ultimo turno di prove a precedere la gara (ore 07.00 italiane il via) col crono di 1:43.755.

Alle sue spalle si sono classificati l’altro spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), distanziato di 0.356, e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.366). Romagnolo in cerca di rivincite dopo essere stato coinvolto suo malgrado ieri nell’incidente in curva-1, poco dopo il via, innescato dal suo compagno di squadra Jorge Martin, infortunatosi in maniera importante alla spalla.

A completare la top-5 troviamo la Honda di un convincente Luca Marini (+0.600) e l’altra Rossa del Team Gresini di Alex Marquez (+0.613). In sesta posizione si è classificato Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale). Pecco, reduce da un brillante sabato (pole-position e vittoria nella Sprint), vuole replicare. Il suo tempo, a 0.706 dalla prestazione del compagno di squadra, vale fino a un certo punto e sarà interessante capire il suo approccio fin dalla partenza.

Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, 11° tempo di Franco Morbidelli (Ducati VR46) a 1.038, 16° Enea Bastianini sulla KTM Tech3 a 1.226 e 20° Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) a 1.301.

CLASSIFICA WARM-UP GP GIAPPONE MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.755 5 6 313.9

2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’44.111 4 6 0.356 0.356 309.4

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’44.121 5 6 0.366 0.010 313.9

4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’44.355 5 6 0.600 0.234 318.5

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’44.368 4 6 0.613 0.013 313.9

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.461 5 6 0.706 0.093 315.7

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.547 5 6 0.792 0.086 314.8

8 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’44.603 5 6 0.848 0.056 315.7

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’44.611 4 6 0.856 0.008 309.4

10 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.728 4 6 0.973 0.117 312.1

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’44.793 6 6 1.038 0.065 313.0

12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.794 4 6 1.039 0.001 313.0

13 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’44.802 4 6 1.047 0.008 312.1

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 1’44.820 5 6 1.065 0.018 313.0

15 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’44.856 4 6 1.101 0.036 313.9

16 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’44.981 6 6 1.226 0.125 313.0

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’45.000 5 6 1.245 0.019 312.1

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’45.027 4 6 1.272 0.027 313.0

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’45.039 5 6 1.284 0.012 311.2

20 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’45.056 5 6 1.301 0.017 315.7

21 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’45.169 4 6 1.414 0.113 313.0

22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.373 6 6 1.618 0.204 313.9