Formula 1GP Azerbaijan

Ordine d’arrivo F1, GP Azerbaijan 2025: vince Verstappen, Antonelli 4°. Ferrari in top ten

47 minuti fa

Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli / LaPresse

Passa agli archivi la gara del GP d’Azerbaijan, diciassettesimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Baku si è deciso il 17° vincitore dell’anno dopo la corsa, disputata su distanza classica e conclusasi dopo 51 giri sulla pista azera.

Vittoria del neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, che precede il britannico della Mercedes George Russell, secondo, e lo spagnolo della Williams Carlos Sainz, terzo. Ai piedi del podio si ferma l’azzurro Andrea Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes, mentre sono più indietro le Ferrari, con il britannico Lewis Hamilton, ottavo, davanti al monegasco Charles Leclerc, nono.

ORDINE D’ARRIVO F1 GP AZERBAIJAN 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing

2 George Russell Mercedes +14.609

3 Carlos Sainz Williams +19.199

4 Kimi Antonelli Mercedes +21.760

5 Liam Lawson Racing Bulls +33.290

6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +33.808

7 Lando Norris McLaren +34.227

8 Lewis Hamilton Ferrari +36.310

9 Charles Leclerc Ferrari +36.774

10 Isack Hadjar Racing Bulls +38.982

11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +67.606

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +68.262

13 Alexander Albon Williams +72.870

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +77.580

15 Fernando Alonso Aston Martin +78.707

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +80.237

17 Lance Stroll Aston Martin +96.392

18 Pierre Gasly Alpine 1 giro

19 Franco Colapinto Alpine 1 giro

20 Oscar Piastri McLaren ritiro

