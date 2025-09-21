F1, Andrea Stella teme il finale di stagione: “Verstappen e la Red Bull sono ancora in corsa per il campionato”

È il giorno del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Max Verstappen ha ieri ottenuto la pole position al termine di una qualifica lunga e confusa ed oggi punta al bersaglio grosso dopo la vittoria nel GP di Monza. L’olandese ha approfittato del passaggio a vuoto delle McLaren a Baku mettendo sempre più pressione alla scuderia di Woking.

Andrea Stella, Team Principal della McLaren, come riportato da motorsport.com, ha espresso tutta la sua preoccupazione per un finale di stagione nel quale Verstappen può recitare ancora un ruolo da protagonista: “Abbiamo esaminato nei dettagli la gara di Monza ed è emerso che la prestazione della Red Bull nel GP d’Italia non deve essere considerata un caso isolato legato al layout della pista a bassa deportanza. Credo che a Monza abbiano modificato leggermente la configurazione della monoposto, quindi ci sono molte possibilità che abbiano sbloccato della performance, da come parla Max c’è la sensazione che siano riusciti a trovare il modo per viaggiare più bassi”.

“Non sarei sorpreso se Max e la Red Bull si confermassero ancora al vertice dopo la pole e la vittoria di Monza e la nuova pole conquistata a Baku, ritengo siano dei seri contendenti per la vittoria in tutte le prossime gare e per il campionato piloti. Ci sono piste sulle quali potremmo non godere di alcun vantaggio dal punto di vista della competitività in più Lando e Oscar sono sempre nella stessa zona della pista, molto vicini tra loro, quindi non è detto che massimizzeranno i punti a disposizione E poi non dobbiamo dimenticare che abbiamo a che fare con Max Verstappen, campione del mondo negli ultimi quattro anni. Quindi sì, Verstappen e la Red Bull sono in corsa per il campionato piloti”, ha poi concluso l’italiano.