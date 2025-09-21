Quando la prossima gara di F1? GP Singapore 2025: programma, orari, tv, streaming

Il Mondiale di Formula Uno prosegue una fase relativamente ordinaria in termini di intensità. Il Circus osserva la canonica cadenza bisettimanale, approfittandone per effettuare lunghe trasferte intercontinentali. Nel prossimo fine settimana non si corre, mentre l’azione ricomincerà nel weekend del 3- 5 ottobre, quando si disputerà il Gran Premio di Singapore.

L’appuntamento di Marina Bay è ormai diventato uno dei più iconografici della massima categoria automobilistica. D’altronde, nel 2008, segnò un momento storico. Fu la prima gara di sempre a disputarsi in notturna. La dinamica è diventata abituale ai giorni nostri, ma all’epoca rappresentò una novità assoluta. Evidentemente di successo, alla luce del seguito.

Nel 2024, si registrò il dominio assoluto di Lando Norris (McLaren), che precedette Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra Oscar Piastri. La Ferrari si dovette accontentare del quinto posto di Charles Leclerc e del settimo di Carlos Sainz. Le due Rosse furono separate da chi, oggi, guida la numero 44… Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire la corsa asiatica in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Singapore.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Marina Bay. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento asiatico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Singapore dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP SINGAPORE 2025

VENERDÌ 3 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11:30-12:30, Prove libere 1

Ore 15:00-16:00, Prove libere 2

SABATO 4 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11:30-12:30, Prove libere 3

Ore 15:00-16:00, Qualifiche

DOMENICA 5 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14:00, GARA